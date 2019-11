Das Musiktheater ist auf dem Vormarsch

Vor 50 Jahren wurde die „Arbeitsgemeinschaft deutscher Festspielorte“ von sechs Festspielorten gegründet. Seit 2000 firmiert dieser Zusammenschluss, bedingt durch die Aufnahme neuer Mitglieder, als „Arbeitsgemeinschaft der Zehn Deutschen Festspielorte“.

Dabei handelt es sich um professionelle Bühnen, die unter freiem Himmel, mindestens in den drei Sparten Schauspiel, Musik- und Kindertheater Aufführungen anbieten. Die Tagung, die immer im November stattfindet – diesmal war Jagsthausen an der Reihe –, dient dem Erfahrungsaustausch in künstlerischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören an: Bad Hersfelder Festspiele, Burgfestspiele Jagsthausen, Burgfestspiele Mayen, Burgfestspiele Bad Vilbel, Felsenbühne Rathen, Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Gandersheimer Domfestspiele, Kreuzgangspiele Feuchtwangen, Luisenburg-Festspiele Wunsiedel und Schlossfestspiele Ettlingen.

Die Etats dieser zehn Bühnen liegen in der Regel zwischen etwas über einer Million bis zu rund drei Millionen Euro, Ausreißer nach oben sind lediglich die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel mit fünfeinhalb Millionen und die Bad Hersfelder Festspiele mit sieben Millionen Euro.

ie Einspielergebnisse liegen um die 60 Prozent, gehen aber in zwei Fällen sogar bis 70 Prozent und darüber –eine stolze Bilanz im Vergleich mit den Staats- und Stadttheatern sowie den Landesbühnen, die allerdings einen ganzjährigen Betrieb aufrechtzuerhalten haben, im Gegensatz zu den schon wetterbedingt auf die Sommermonate konzentrierten Freilichtbühnen. Deren Platzausnutzung bei recht unterschiedlichen Angeboten liegen in der Regel zwischen 80 und knapp 90 Prozent, in zwei Fällen aber nur um die 70 Prozent.

Geplant ist für die Zukunft vielleicht einmal eine gemeinsame Produktion. Regionale Themen und Auftragswerke gehören zum Angebot. Dabei feiern die zehn Bühnen den Pluralismus und begründen das so: „Theater ist seit der Antike ein Ort der Begegnung, mit dem Appell, Dinge aus unterschiedlicher Perspektive zu sehen und zu verstehen“. Was die Programmatik des Angebots betrifft, meinen die Verantwortlichen: „In einer Zeit, in der die Friedlichkeit unseres Zusammenlebens von vielen Seiten mutwillig aufs Spiel gesetzt wird, ist es umso wichtiger dafür einzustehen, dass Vielfalt und Verschiedenartigkeit ein Gewinn für unsere Gesellschaft und keine Bedrohung sind.

In diesem Sinne verstehen die „Zehn Deutschen Festspielorte“ ihren gesellschaftlichen und kulturellen Auftrag“. Dazu gehört auch, dass man in Zukunft im Schauspiel mehr auf „moderne“ denn auf „alte“ Klassiker setzen will.

Lässt man die Spielpläne für das Jahr 2020 Revue passieren, dann kann man einen Trend nicht übersehen: Das Musiktheater ist auf dem Vormarsch. So beginnen etwa die Burgfestspiele Jagsthausen und die Freilichtspiele Schwäbisch Hall die Hauptsaison jeweils mit einem Musical, im ersten Fall mit „Monty Python’s Spamolet“, im anderen mit „Blues Brothers“. Bei den Schlossfestspielen Ettlingen steht gar eine Oper am Anfang: „Herzog Blaubarts Burg“. Wie dort ohnehin das Musiktheater dominiert. Außer dem Musical „The King and I“ und der Operette „Die Fledermaus“ steht lediglich das Schauspiel „Sein oder Nicht Sein“ auf dem Programm.

In Jagsthausen gibt es dagegen immerhin noch zwei Schauspiele zu sehen, selbstverständlich das Traditionsstück „Götz von Berlichingen“ und dazu „Ladies Night“, die englische Kultkomödie in einer in die Gegenwart versetzten schwäbischen Version. Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall warten mit Wiederaufnahmen erfolgreicher Inszenierungen aus diesem Jahr auf, bringen aber neu Schillers „Maria Stuart“ und die Musicals „Der kleine Horrorladen“ im Neuen Globe und „Der Mann von La Mancha“ auf der Treppe vor St. Michael.

Die Kreuzgangspiele Feuchtwangen haben im kommenden Jahr nur Schauspiele im Angebot: „Dracula“ von Bram Stoker und Shakespeares „Ende gut, alles gut“. Die 70. Bad Hersfelder Festspiele bringen zwei Uraufführungen, das Schauspiel „Der Club der toten Dichter“ von Tom Schulman und das Musical „Goethe“ von Martin Lingnau und dem Buch von Gil Mehmert, dazu die „Italienische Nacht“ von Ödön von Horváth und das Musical „My fair Lady“. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019