Das Neue trifft das Alte im Konzert

Nach wie vor wird unser Konzertbetrieb dominiert von der Musik, die etwa zwischen den Jahren 1750 und 1900 entstand. Dafür braucht man auch kein charakterisierendes Adjektiv, man spricht einfach von der Musik, während die Musik vor 1750 gemeinhin als Alte Musik, die Musik nach 1900 als Neue Musik bezeichnet wird.

Wie unendlich reizvoll diese Randgebiete sein können, zeigte sich beim Weihnachtskonzert des Klangforum Heidelberg, das ausschließlich Neue oder Alte Musik auf seine Programme setzt. Es waren nicht mehr als 20 Musiker (13 Sänger, sieben Instrumentalisten), die unter der Leitung von Walter Nußbaum in der Mannheimer Johanniskirche zu hören waren, und das hat seinen Grund: ein derart hoher Grad an Klangdifferenzierung und Nuancenreichtum ist mit größeren Besetzungen nicht herstellbar.

Scharfe Dissonanzen

Und so treffen die scheinbar unvereinbaren Klangwelten von Claudio Monteverdi und des zeitgenössischen griechischen Komponisten Dimitri Terzakis aufeinander, der frühbarocke John Dowland trifft auf den kürzlich verstorbenen Uwe Lohrmann, und siehe da: so riesig sind die Unterschiede gar nicht, Sekundreibungen etwa gibt es hier wie dort. Dieser Eindruck war auch der klugen Dramaturgie zu verdanken, die das Neue übergangslos ins Alte überführte. Vor allem aber war er der musikalischen Intelligenz und dem ausgeprägten Ensemblegeist der Musiker zu danken.

Es war alles da, was für die Musik so dringend nötig ist: technisch hochklassige Voraussetzungen einschließlich solistischer Fähigkeiten; die Bereitschaft, sich in den Gesamtklang zu integrieren; äußerste Akribie bei der Intonation. Zum Schluss erklangen drei Weihnachtschoräle, darunter Michael Praetorius’ „Es ist ein Ros’ entsprungen“. So hat man den Chorsatz selten gehört: So zerbrechlich, so an Textausdeutung orientiert, so leise und so schön. Mit normalem Chorgesang hatte das nichts zu tun. Rein gar nichts.

