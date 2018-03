Anzeige

Es war ein trauriger Tag für viele Opernfans. Zum letzten Mal zeigte die Bayerische Staatsoper im März die legendäre Inszenierung von Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ aus den Händen des Wiener Regisseurs Otto Schenk und seines Bühnenbildners Jürgen Rose: allerfeinst gearbeitetes Theater-Rokoko, originalgetreu bis zu den Handschuhen und Knöpfen der Darsteller. Wienerisch wie zur Zeit Maria Theresias, ganz so, wie es Strauss und seinem Librettisten Hugo von Hofmannsthal vorgeschwebt hatte.

195 Mal hob sich für diese Inszenierung der Vorhang im Münchner Nationaltheater. Ein Monument der Operngeschichte, bei dem Künstler wie der Jahrhundert-Dirigent Carlos Kleiber oder die große Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender die Programmzettel schmückten. Das ist allerdings nichts gegen jene 600 Mal, die Giacomo Puccinis „Tosca“ an der Wiener Staatsoper auf dem Buckel hat. Fast so etwas wie eine Untote des Opernrepertoires.

Mannheimer Rekord-„Parsifal“

Am 3. April jährt sich die Premiere dieser berühmten Regiearbeit der österreichischen Tänzerin und Regisseurin Margarethe Wallmann, seinerzeit von Herbert von Karajan dirigiert, zum 60. Mal. Sie zählt damit zu den ältesten Opern-Inszenierungen im deutschen Sprachraum, getoppt in Wien nur von „Madama Butterfly“ vom September 1957. Noch älter ist wohl nur Hans Schülers Deutung von Richard Wagners „Parsifal“ am Nationaltheater Mannheim, die am 14. April 1957 das Licht der Opernwelt erblickte und jetzt mit saniertem Bühnenbild zur Aufführung kommt. Die beliebte Aufführung am morgigen Karfreitag ist wie gewohnt ausverkauft. Karten gibt es noch für den Festlichen Opernabend am 14. April und die Vorstellung am 31. Mai.