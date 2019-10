„Das sagt ihr zu allen Ikonen“

Mannheim.Wer weiß, vielleicht hatten einige der 9000 Zuschauer in der ausverkauften SAP Arena schon Karten für das erste Cher-Konzert in Mannheim. Geplant war es am 5. April 1992 in der Maimarkthalle und wurde krankheitsbedingt auf den 13. Mai verschoben. Dass ihre Fans sich mehr als 27 Jahre bis zum nächsten Auftritt in der Quadratestadt gedulden mussten, zeigt, wie exklusiv dieses Live-Erlebnis ist.

