Die da als „das schönste Mädchen von Wien“ bezeichnet wird, das ist die 1879 in Wien geborene Alma Maria Schindler, die 1964, als Alma Mahler-Werfel in die Gesellschaftsgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingegangen, in New York gestorben ist. „Alma und das Genie“ heißt das ihr ein literarisch-musikalisches Denkmal setzende Zwei-Personen-Stück, das jetzt im Rahmen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall auf der Parkbühne neben dem Neuen Globe erstaufgeführt wurde.

Salonlöwin

Autor des „satirischen Musicals“ ist der 42-jährige, in Düsseldorf geborene Tom van Hasselt, der bei der Aufführung nicht nur der Mann am Klavier ist, sondern der auch die Männer verkörpert, mit denen die Salonlöwin im Lauf ihres Lebens verheiratet oder liiert war – und waren sind nicht wenige, vor allem aber bekannte Persönlichkeiten ihrer Zeit.

Den Part der Alma übernimmt die 43-jährige, gebürtige Wienerin Nini Stadlmann, eine österreichische Sängerin, Schauspielerin und Choreografin.

Die einschließlich einer Pause rund zwei Stunden dauernde Aufführung gibt aber nicht nur einen Rückblick auf das bewegte Leben der Alma Mahler-Werfel, sie hat auch eine moderne Rahmenhandlung und stellt so einen Bezug zu unseren Tagen her.

Alma ist eine moderne Frau von heute, die nazistisch ist und es liebt, sich in Szene zu setzen. Per Handy steht sie jetzt sogar mit Gott in Verbindung.

Diesen und auch die Männer, mit denen die historische Alma in Verbindung stand, somit Almas Genie, spielt Tom van Hasselt, der musikalisch Chansons und Lieder mit schwarzem Humor im Stil von Georg Kreisler beisteuert, die Walzer-, Samba- und Gospelklänge umfassen.

Diese singt Nini Stadlmann mit Ausdruck in der Stimme. Dazu erzählt sie, in „weanerischer“ Diktion, pfiffig und mit Charme, zuweilen auch vor eher Derbem nicht zurückschreckend, vom Werdegang der Alma Mahler-Werfel, mit dem Fazit: „Erst kommt der Sex und dann kommt die Kunst“. Doch sie behauptet auch, hinsichtlich ihrer Männer: „Ich war eine liebevolle Gattin und stand in ihrem Schatten“.

Denn gern wäre die Tochter des österreichischen Landschaftsmalers Emil Jakob Schindler selbst eine Künstlerin gewesen. So komponierte sie, aber von ihren rund 100 Werken sind nur wenige Kunstlieder erhalten. Ihre Rolle war die Muse anderer Künstler.

Durch ihren Kompositionslehrer Alexander Zemlinsky, mit dem sie später eine Beziehung hatte, lernte sie den Zwölfton-Komponisten Arnold Schönberg und den Maler Gustav Klimt kennen. Sie heiratete den Komponisten Gustav Mahler, der 1911 nach neunjähriger Ehe stirbt. Dazu heißt es in dem Musical: „Neun Jahre ,Der Tod und das Mädchen’“. Ein Jahr später beginnt sie eine Beziehung zu dem Maler Oskar Kokoschka. Dazu er in dem Musical: „Ich war mit Alma im Bett, ich ging auch mit ihr aufs Klosett“. Doch nach drei Jahren heiratet sie nicht ihn, sondern den Architekten Walter Gropius. Nach weiteren drei Jahren beginnt sie eine Beziehung mit dem Dichter Franz Werfel, den sie, nach der Scheidung von dem Bauhaus-Gründer, in dritter Ehe heiratet.

Hatte sie vor der Ehe mit Walter Gropius eine Affäre mit dem Biologen Paul Kammerer, so verband sie während der Ehe mit Franz Werfel eine intime Beziehung mit ihrem letzten Liebhaber, dem katholischen Priester und Theologieprofessor Johannes Hollnsteiner.

Das alles und noch viel mehr erfährt man in dem satirischen Musical „Alma und das Genie“, das seiner Bezeichnung alle Ehre macht.

Zur Realisierung bedarf es nur wenig: Eines Barhockers, auf dem die singende Erzählerin sitzt, eines Klaviers für den Pianisten und davor einer Bretterwand, auf der die vier Buchstaben A L M A in Holz stehen, die der Pianist in immer wieder eine andere Reihenfolge mit anderer Bedeutung bringt. Dabei kann man denn auch „MALA“ (die Böse) oder „LMAA“ (den Gruß des Götz von Berlichingen) lesen.

So hört und sieht man denn Bekanntes und auch eher Unbekanntes, in jeder Beziehung abwechslungsreich, gekonnt und unterhaltsam vorgetragen von Nini Stadlmann und Tom van Hasselt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020