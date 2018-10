Das Spiel zweier entblößter Seelen

Wie entsteht Liebe? Ist es ein unerklärliches Mysterium, das Mann und Frau zusammenführt? Oder gibt es ein Elixier, das den Prozess der Liebe in Gang setzt?

Diese Fragen umkreist der französische Erfolgsautor Éric-Emmanuel Schmitt in seinem Stück „Das Liebeselixier“.

Es ist eine kluge und doch leichtfüßige Zwei-Personen-Komödie – wie geschaffen für das Sommerhäuser Torturmtheater. Dort inszenierte die Münchner Regisseurin Eos Schopohl jetzt die deutschsprachige Erstaufführung.

Starkes Anfangsbild

Mit einem starken Anfangsbild zieht die Inszenierung die Zuschauer sofort in den Bann: Louise (Franziska Rieck) und Adam (Arthur Galiandin) sitzen an den entgegengesetzten Seiten eines Tisches, den Kopf auf der Tischplatte liegend und fest schlafend; Herbstlaub liegt am Boden, im Hintergrund geht der Mond unter – ein romantisches Stillleben und Sinnbild für eine zu Ende gegangene Liebesbeziehung.

Er ist nach der Trennung in Paris geblieben, sie lebt inzwischen in Montreal. Und doch ist der Gesprächsfaden nie abgerissen.

Sie tauschen sich aus über ihre Liebe, über die danach folgende Freundschaft und über das, was ihre Leidenschaft füreinander ausgemacht hat und ob sie sich mittels eines Liebeselixiers womöglich wieder herstellen.

Es entspinnt sich ein spannender Dialog, geistreich und witzig, tiefgründig und voller Esprit. Mal sprechen sie in sich gekehrt mehr zu sich selbst, mal treten sie in unmittelbaren Gedankenaustausch. Louise und Adam fordern einander mit Worten heraus, verarbeiten ihre gescheiterte Beziehung und suchen nach einem neuen Anfang.

Sie verliebt sich vorgeblich in Brice, er benutzt seine Erfahrung als Psychotherapeut, um seine Klientin Lilly zu verzaubern. Und ahnt nicht, dass es Louise war, die diese Begegnung mit Hilfe des Parfüms „Cuir de russie“ eingefädelt hat. Es ist ein kurzweiliges Spiel, das die beiden zum Vergnügen des Publikums miteinander spielen und dessen Ausgang hier natürlich nicht verraten werden soll.

Eindringlich verkörpern Franziska Rieck und Arthur Galiandin ein Paar, das sich gegenseitig raffinierte Fallen stellt. Die handlungsarme Inszenierung lässt die Beiden langsam sprechen, lässt ihre Worte lange nachhallen, zeigt uns ihre Wirkung in genauer und intensiver Mimik. Faszinierend zu beobachten, wie Louise allein mit dem Gesicht leidet, als ihr Adam von der ersten Nacht mit seiner neuen Flamme berichtet.

Es ist ein intensives Kammerspiel zweier entblößter Seelen, das Eric-Emmanuel Schmitt wieder einmal vorgelegt. Und das bei aller philosophischen Tiefe mit viel Leichtigkeit, Witz und Ironie daherkommt.

Ein geradezu ideal passendes Stück fürs Torturmtheater, das vom Premierenpublikum verdientermaßen ausgiebig beklatscht wurde.

