„Das Virus bedroht auch unsere Herzen“

Der Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer sieht sich als Europäer der Regionen. Neben seinem Verlag, der seinen Schwerpunkt auf regionaler Literatur hat, ist ihm die Förderung der deutsch-französischen Verständigung ein besonderes Anliegen. Im Interview spricht Wellhöfer über die Auswirkungen von Corona auf den Buchhandel – und auf das Leben im Grenzgebiet.

Herr Wellhöfer, dass die Buchläden seit Montag wieder geöffnet haben, ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder?

Ulrich Wellhöfer: Absolut ist das eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass die Umsätze jetzt schnell sehr deutlich ansteigen. Diese sind im regionalen Buchhandel durch die Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Viele Buchhändler Viele Buchhändler haben – wofür ich Verständnis habe – in ihrer Not Rücksendungen vorgenommen, und unsere Neuerscheinungen sind ins Wasser gefallen. Wir hoffen, dass wir da noch einiges nachholen können. Dazu kommt das Problem, dass wir einen komplett unsicheren Herbst vor uns haben. Mein Verlag ist darauf angewiesen, dass wir rund um die Neuerscheinungen um die 100 Veranstaltungen haben. Normalerweise habe ich Ende April mein Programm für den Herbst stehen und meine Marketingstrategien für die Neuerscheinungen. Solche Planungen sind gerade nicht möglich. Das bereitet mir Sorgen, auch und vor allem um meine Autoren.

Wenn Sie sich zum Welttag des Buches am 23. April etwas wünschen dürften, was wäre das?

Wellhöfer: Corona hat eine seit Jahren stattfindende unsägliche Entwicklung stark beschleunigt, und das ist der Wegfall vieler inhabergeführter Geschäfte und damit auch Buchläden sowie ein weiteres Abwandern in den Onlinehandel. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen ihren Buchkauf mit der bewussten Entscheidung verknüpfen, lokale Buchhändler, die wie niemand anderes im Buchmarkt für die Vielfalt und die Sichtbarmachung des Angebots stehen, zu unterstützen. Nur im Zusammenspiel möglichst vieler unabhängiger Buchhändler und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Verlagen, die nicht nur nach rein wirtschaftlichen Überlegungen Bücher auf den Markt bringen, sondern mit ihrer Qualität und Leidenschaft das Angebot bereichern, wird die Literaturlandschaft, wie wir sie kennen und schätzen, einigermaßen zu erhalten sein.

Ins Wasser gefallen sind auch die Veranstaltungen im Kulturhaus ...

Wellhöfer: Ja, wir haben seit zwei Jahren einen zweiten Verlagsstandort im Elsass, im Grenzort Wissembourg, und führen dort genau das fort, was wir im Verlag tun, nämlich den Versuch, mit regionaler Literatur Menschen füreinander zu interessieren und vor allem Begegnungen zu schaffen. besonders unter dem Aspekt der Grenzregion. Da läuft im Moment überhaupt nichts mehr. Bis hin zur nun leider verschobenen ersten französisch-deutschen Buchmesse.

... mit der Sie ein Pilotprojekt initiiert haben. Was war geplant?

Wellhöfer: Etwa 30 deutsche und französische Verlage sind daran beteiligt, begleitend um die 40 Kulturveranstaltungen, insbesondere Lesungen, musikalische Events und Diskussionen. Das Ziel der Buchmesse ist, grenzüberschreitend die Menschen für die Perspektiven, die Kultur und Literatur des jeweiligen Nachbarn zu interessieren. Das funktioniert in meinen Augen am besten durch Begegnungen. Und da ist natürlich eine Buchmesse hervorragend geeignet. Eigentlich sollte sie vom 24. bis 26. April stattfinden, was jetzt natürlich nicht geht. Aber wir holen sie auf jeden Fall nach, das ist sicher.

Arbeiten Sie mit Initiativen und Freundschaftsvereinen zusammen?

Wellhöfer: Ja, wir verstehen uns auch als Netzwerker. Natürlich sind wir mit vielen Initiativen und Vereinen im intensiven Austausch. Zum Beispiel wird auch die Straßburger Bibliothek bei uns ausstellen, wir arbeiten mit den Schriftstellerverbänden zusammen. Es sind ganz unterschiedliche Gruppen, Institutionen, Buchhändler, freie Schriftsteller. So gibt es viele Querverbindungen, die wir teilweise neu anstoßen können, vor allem aber auch vertiefen. Mit diesem Vernetzen, der Perspektive gemeinsamer grenzübergreifender Veranstaltungen sind wir auf einem guten Weg.

Corona-bedingt ist derzeit die Grenze im Elsass geschlossen. Wie erleben Sie die Situation?

Wellhöfer: Die Grenze war jetzt in den letzten Jahrzehnten immer offener bis sie fast verschwunden war, man konnte sie selbstverständlich und ohne Kontrollen passieren und somit war sie auch in den Köpfen immer weniger vorhanden. Allerdings ist das immer noch ein zartes Pflänzchen. Viele menschliche Begegnungen haben ein Miteinander selbstverständlicher gemacht, das ist eine große Errungenschaft. Es gibt die Arbeitspendler, die Ausflügler, und zunehmend auch ein kulturelles Miteinander. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Grenze einfach dichtgemacht wurde. Von deutscher Seite, muss man sagen. Die sprunghafte Ausbreitung des Coronavirus im südlichen Elsass hat dazu geführt, dass man die gesamte Region Grand Est vonseiten des Robert-Koch-Instituts als Risikogebiet eingestuft und dann von politischer Seite die komplette Grenze, 480 Kilometer, geschlossen hat. Zur gleichen Zeit hat Frankreich eine Ausgangssperre eingeführt. Der Grenzschließung war somit schon bei Inkrafttreten die argumentative Grundlage entzogen. Bei sämtlichen Überlegungen zur allmählichen Lockerung spielt die Grenzöffnung in meiner Wahrnehmung weder bundespolitisch noch in überregionalen Medien eine angemessene Rolle. Regional, dort, wo die Menschen betroffen sind, sieht es ganz anders aus.

Können Sie denn die Maßnahmen im Grunde nachvollziehen?

Wellhöfer: Es ist nachvollziehbar, dass man auf den gestiegenen Grenzverkehr aufgrund von Panikkäufen zu Beginn der Krise reagieren musste, natürlich. Aber die Frage ist, wie man situationsbezogen reagiert und vor allem bei einem solch massiven Eingriff in ein zentrales, Europa konstituierenden Merkmal, die offenen Grenzen, schnellstmöglich nachjustiert. Es gab in meinen Augen auch keinerlei angemessene Gesten der verantwortlichen Bundespolitiker, was die Grenzschließung betrifft, mir fehlt hier jede Empathie in dieser Frage. Wohlgemerkt sieht dies in den Regionen, dort wo man betroffen ist, auf beiden Seiten der wiederbelebten harten Grenze zum Glück anders aus. Mir ist ja auch klar, dass Corona eine absolute Ausnahmesituation bedeutet. Aber noch am selben Abend ist in Frankreich die Ausgangssperre, die viel restriktiver ist als in Deutschland, beschlossen worden, als die Menschen hier noch munter in Gruppen im Café saßen. Unter diesen Voraussetzungen wäre die Grenzschließung womöglich gar nicht beschlossen worden – wenn man sich denn abgestimmt hätte. Dass das so unkoordiniert erfolgt ist, hat zu großem Unmut auf französischer Seite und bei vielen Deutschen in den Grenzregionen geführt – diesen Unmut teile ich, und verleihe diesem auch hier und im Elsass Ausdruck.

Sehen Sie da negative Folgen für die deutsch-französischen, für die europäischen Beziehungen?

Wellhöfer: Ich finde es wirklich erschütternd, wenn man sich vor Augen führt, welch konstituierendes Element offene Grenzen in Europa sind. Dass generell in Europa die nationalen Reflexe unmittelbarer funktionieren als ein selbstverständliches, solidarisches strategisches Miteinander, ist für mich eine der erschütternden Erkenntnisse aus dieser Krise. Da eine Normalität wiederherzustellen, das geht nicht mal gerade so. Es ist immer leichter, Porzellan zu zerschlagen, als es zusammenzusetzen. Als Grenzgänger und Anhänger eines Europas der Regionen sehe ich es besonders kritisch, wenn die deutsche Politik europäische Perspektiven vernachlässigt. Natürlich spüren wir in den Grenzregionen die ersten Auswirkungen, etwa wenn elsässische Pendler, die auf deutscher Seite – viele davon übrigens in deutschen Krankenhäusern – arbeiten, zunehmend beargwöhnt werden. Wir müssen alle aufpassen, weil das Virus nicht nur unsere Lungen, sondern auch unseren Verstand und unsere Herzen bedroht. Wenigstens hier können wir mit unseren bewährten Kräften Corona die Stirn bieten. Nur das sollten wir dann auch alle mit Entschiedenheit und aktiv tun.