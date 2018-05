Das Wandern ist der Künstler Lust

Anzeige

Berlin (dpa) - Wandern ist in. Angesichts der zunehmenden Hektik in Alltag und Beruf setzen immer mehr Menschen auf das Erlebnis in der Natur, die Erfahrung von Ruhe - und nicht zuletzt die Begegnung mit sich selbst. Nach einer Umfrage sind im vergangenen Jahr rund 40 Millionen Deutsche häufig oder zumindest ab und zu wandern gegangen.

Die Alte Nationalgalerie in Berlin setzt sich mit dem Thema jetzt künstlerisch auseinander. Unter dem Titel «Wanderlust» zeigt sie erstmals in einer Sonderausstellung, wie sich das Motiv des Wanderns in der Malerei von der Romantik bis in die klassische Moderne durchzieht.

Highlight der Schau ist Caspar David Friedrichs berühmtes Bild «Wanderer über dem Nebelmeer» (um 1817) aus der Hamburger Kunsthalle. Mit der einsamen Männerfigur hoch oben auf dem Felsgipfel gilt das Ölgemälde bis heute weltweit als Symbol deutscher Romantik. Gegenpol dazu ist Jens Ferdinand Willumsens «Bergsteigerin» (1912) aus dem Staatlichen Kunstmuseum Kopenhagen, das auch für die Emanzipation der Frau steht.