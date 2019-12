Das Wichtige ist schon vorher passiert

Nicht nur die Darbietung ist ungewöhnlich, sondern auch die Situation, aus der heraus sie verfolgt werden kann: Die Sitzgelegenheiten sind im Eingangsraum des Studio Feuerwache untergebracht, die eigentliche Spielfläche lässt sich nur durch einen der bogenförmigen Wanddurchgänge betrachten – und wird von Sebastian Bauer zunächst einmal mit einem Besen gekehrt.

Der Regisseur und Bühnenbildner ist künstlerischer Leiter der diesjährigen „Zündeln“-Ausgabe, die hier zum aktuellen Abschluss geführt wird. Jedes Jahr wird eine Künstlerin oder ein Künstler aus der Region eingeladen, sich im Studio mit anderen einzuschließen, „um einfach zu experimentieren, zu improvisieren, also zu ‘zündeln’“, wie Sören Gerhold, Geschäftsführer der Alten Feuerwache, über das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim sagt.

„Das Besondere dabei ist: Es gibt kein Ziel, es gibt keinen Auftrag“, am Ende solle keine CD-Produktion, keine Theaterstück-Premiere stehen. „Das Wichtige ist sozusagen schon passiert in den letzten zehn Tagen“, so Gerhold. Insofern erscheint es sinnbildlich treffend, dass sich einem das Geschehen bisweilen Streiflicht-artig erschließt, weil Bauers Mitstreiter in den kommenden rund 70 Minuten immer wieder auch außerhalb des Blickfelds agieren.

Kleine Experimente

Das sind: Schauspielerin Linn Sanders, Posaunist Matthias Muche und Perkussionist Joss Turnbull, der 2017 selbst „Zündeln“-Gastgeber war. Sängerin Hanna Schörken hat zwar „mitgezündelt“, ist aber erkrankt und kann deswegen nicht an der Performance-Art-Melange aus Klang-, Musik-, und Spiel-Collagen mit Posaune, Tamburin, Mikrofon, Mischpult-Effekten, Ball, Luftballons, narrativer Deklamation, sportiven Zwischenspurts, durchs Bild getragenen Möbeln und anderen theatralen Mikro-Experimenten teilnehmen. Das ist durchaus auch sperrig, aber künstlerisch anregend frei atmend in Szene gesetzt. mav

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019