„Das wird man doch noch sagen dürfen“

Mit einem fulminanten Erfolg debütierte das Kabarett & Comedy Duo „Onkel Fisch“ unlängst im coronabedingt natürlich nur ausgedünnt besetzten Engelsaal des Kunstvereins.

Adrian Engels und Markus Riedlinger, so ihre bürgerlichen Namen, beide gelernte Schauspieler, inzwischen auch Autoren und Regisseure, haben während ihrer nun schon über 20-jährigen Karriere auf der Bühne, im Radio und Fernsehen, mit inzwischen 16 Programmen schon eine ganze Anzahl Preise abgeräumt, unter anderem den Sonderpreis des deutschen Kabarettpreises im Jahr 2017.

„Onkel Fisch“ sind also im Genre des „Action-Kabaretts“ ein hochprofessionelles, seit langem eingespieltes Duo, die sich auf jeden Wink verstehen und mit ungewöhnlicher Power, mit Tempo, Bühnenpräsenz und erstaunlichem Durchhaltevermögen – auch unter den gegenwärtig gegebenen widrigen Umständen – ein Publikum über zwei Stunden hinweg bei der Stange zu halten vermögen.

Action-Kabarett

„Action-Kabarett“ – das ist nun einmal vor allem Unterhaltung, wenn auch mit gar nicht so geringem politischem oder aufklärerischem Anspruch, und wie alle Clown-, Komiker- und Kabarett-Duos seit Urzeiten lebt auch dieses von der unterhaltsamen Gegensätzlichkeit der Darsteller: In der äußeren Erscheinung(der „Kleine“ in Person von Markus Riedlinger reicht seinem Partner Adrian Engels gerade mal bis zur Schulter), und dann in Wesen und Charakter, wobei der eine (gewöhnlich der Größere) mehr das rationale Prinzip zum fröhlichen Anarchismus seines Gegenspielers in Person der rheinischen Kobold-Frohnatur Riedlinger verkörpert. So ganz lässt sich diese Rollenverteilung freilich nicht durchhalten, auch der hoch gewachsene Adrian Engels tanzt immer mal wieder ausgelassen grotesk auf der Bühne herum und liefert dazu mit seiner Minigitarre die Begleitung zu den eingeschalteten Songs, in denen gängige Pop-Standards aus den letzten Jahrzehnten mit neuen Texten versehen werden.

„Populisten haften für ihre Kinder“ nennt sich das noch ziemlich aktuelle Programm, in dem die herrschenden Gegenwarts-Themen durch die Mangel gedreht werden, angefangen natürlich mit Corona, vorwiegend aber mit dem Phänomen „Populismus“, das unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet und definiert wird, unter anderem auch kulinarischen.

Überforderung

Seine Protagonisten wie die AfD Rechtsaußen von Kalbitz und Höcke dürfen nicht fehlen, genau wie die diversen anderen „Dawimadosadüs“(„das wird man doch noch sagen dürfen“), die sich selbst zu den eigentlichen Volksvertretern (mit einem umgedeuteten, ehemaligen DDR-Motto „Wir sind das Volk“ ernannt haben. Als gesellschaftliches Kernproblem wird das Gefühl der „Überforderung“ durch den rapiden Wandel der einst als unveränderlich angesehenen Verhältnisse und die zumeist unbegründeten Ängste eines Teils der Wahlbürger(-innen) diagnostiziert.

Es sind dies keine grundstürzend neuen Erkenntnisse, eher ein Appell an das, was man früher als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnete (und vielleicht noch bezeichnet), dafür aber im schnellen Wechsel locker und humorvoll behandelt, ohne missionarischen Eifer und penetrant-langweilige Belehrungen, die ja meist einen unguten Nachgeschmack hinterlassen.

Auch die permanente Medienhysterie unserer Tage und last but not least Donald Trump bekommen an diesem vergnüglichen Abend ihr Fett weg, letzterer in einer dreiteiligen, choreografisch ausgefeilten Musik- und Tanznummer, in der sich Engels-Riedlinger am Ende –dem Veranstaltungsort zu Ehren – als fechtende Musketiere präsentieren.

Fazit dieses Kabarettabends: Gekonnte Unterhaltung mit Niveau, in der sich Satire, Klamauk und Nachdenkliches so in etwa die Waage hielten. the

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020