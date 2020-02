Das wohlige Leben in der spröden Kapsel

Sie hat ein großes Gartengrundstück und beobachtet täglich, was da blüht und welkt, was kreucht und fleucht. Kein Wunder, dass Uscha Rudek-Werlé, die immer nur an ganz bestimmten Orten ausstellt, eine Art Dokumentation dieser Vielfalt versucht hat, und zwar im Marchivum.

Aber mit trockener Wissenschaft hat das Projekt „Nature a mystery“ nichts zu tun. Uscha Rudek-Werlé dokumentiert

...