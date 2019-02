Das Wunderkind Jonathan Jeremiah sucht in Heidelberg nach den Elfen

Heidelberg.Jonathan Jeremiahs erster Kontakt mit Heidelberg hat Eindruck hinterlassen. „Als ich hier heute Morgen angekommen bin, habe ich mich wie in ,Herr der Ringe’ gefühlt. Es war ganz wundervoll“, berichtet der Londoner, der sich beim Blick auf den noch nebelverhangenen Neckar in einer Fantasiewelt wähnte: „Ich habe nur gedacht: Wo sind die Elfen?“

Das Konzert des englischen Songschreibers im mit knapp 500 Besuchern ausverkauften Karlstorbahnhof ist zwar nicht über die komplette Distanz überirdisch gut, bietet aber dennoch etliche schöne Momente, die hängenbleiben.

Jeremiahs programmatisch „Good Day“ (Guter Tag) betiteltes neues Album markiert die Abkehr des 38-Jährigen von seinen Folk-Wurzeln – stattdessen hat der in britischen Musikmagazinen auch schon einmal als neues „Wunderkind“ gehypte Jeremiah den Soul der 1960er Jahre in ein modernes Sound-Gewand gesteckt.

Dass der Brite nicht mehr kleckert, sondern klotzt, zeigt allein die sechsköpfige Band, die er mit auf Europa-Tour gebracht hat. Eine überaus lohnenswerte Investition waren vor allem die drei weiblichen Streicher, die zum Beispiel den siebenminütigen Breitwand-Pop in „Deadweight“ zu einem besonderen Erlebnis machen. Auch das wundervolle Intro des gegen Ende gespielten „Wild Fire“ profitiert enorm vom kleinen Streicher-Ensemble.

Akustischer Mittelteil

„Ihr seid ein liebenswürdiges Publikum. Es fühlt sich an wie in meinem Wohnzimmer. Kann mir jemand einen Tee bringen?“, lobt Jeremiah die in der Tat sehr aufmerksamen Besucher. Die neue Platte spielt er fast komplett, deshalb fallen neben den federleichten Hits wie dem Titelsong, „Foot Track Magic“ oder „Mountain“ allerdings auch deren Schwächen auf. Das in Berlin geschriebene „U-Bahn (It’s Not Too Late For Us)“ und „Yes In A Heartbeat“ etwa wollen gute Popsongs sein, übertreiben es aber letztlich mit dem Kitsch.

Zum Glück hat Jeremiah aber seine Wurzeln nicht vergessen, wie er im akustischen Solo-Teil beweist – das wundervolle „How Half-Heartedly We Behave“ von seinem Debütalbum gehört zu den Höhepunkten eines atmosphärisch stimmigen Abends, der nach 100 Minuten viele zufriedene Gesichter in die kalte Nacht entlässt.

