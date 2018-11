Dauerhaft druckvoll

Streckenweise fühlt man sich an die Experimentalmusik von Sun Ra, Rahsaan Roland Kirk oder Pharoah Sanders erinnert, die bereits in den 1970er Jahren die Toleranzgrenzen ihrer Zuhörer ausgetestet hatten. Und doch gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem britischen Quartett Sons of Kemet und den tapferen Helden des letzten Jahrhunderts.

Schlagzeug doppelt besetzt

Während die Avantgarde ihre Zuhörer noch mit einigermaßen ausgetüftelten Themen bei jedem Stück abholten, um sie nach weiten, teils exzessiven Spannungsbögen wieder zurückzuführen, werfen Sons of Kemet sich meist ohne Einleitung mitten ins musikalische Fortissimo-Getümmel. Mit den beiden Schlagzeugern Eddie Hick und Tom Skinner, deren Zusammenspiel regelmäßig einen dicht geknüpften rhythmischen Teppich für jedes Stück bildet, könnte das Quartett eigentlich musikalisch viel anfangen. Leider jedoch nutzt Holzbläser Shabaka Hutchings die Rhythmik seiner Kollegen nur selten zur Interaktion.

Stattdessen beschränkt sich sein Spiel auf dem Tenorsaxofon meist auf extrem laut geblasene, sich oft wiederholende kurze Motive. Anders allerdings, wenn Hutchings sich der Klarinette zuwendet.

Jetzt wird seine Musik viel melodiöser, zarter und, ja, deutlich musikalischer. Ähnliches gilt auch für Theon Cross, seinen Partner an der Tuba. Meist als begleitender Tieftöner in Erscheinung tretend, spielt Cross auch einige kürzere Soli und eine ausgedehntere Improvisation. Er beweist dabei, dass sein Instrument sogar melodiös tanzen kann.

Feinheiten bleiben auf der Strecke

Das ist teilweise sehr dicht gespielter Power-Jazz mit interessanter Rhythmusabteilung. Die Stücke sind nicht im Detail ausgearbeitet, sie verfügen über wenig Dynamik und in der Regel viel Lautstärke.

Das Konzert von Sons of Kemet beim diesjährigen „Enjoy Jazz“ Festival eignet sich zum Abtanzen also bestens. Musikalische Feinheiten bleiben indes viel zu oft unberücksichtigt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018