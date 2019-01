Davidson bleibt im Mannheimer Operngedächtnis

Michael Davidson (l.) als Jago (mit Jean Cox, der die Titelrolle der Oper „Otello“ in Mannheim sang). © Mara Eggert/NTM

Der Begriff des Verdi-Bariton schien für ihn erfunden zu sein. Michael Davidson, der in den Morgenstunden des 26. Januar nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstarb (diese Zeitung meldete am Montag bereits kurz) - er hat am Mannheimer Nationaltheater nahezu alle Rollen verkörpert, die Giuseppe Verdi für einen Heldenbariton geschrieben hat. 33 lange Jahre, von 1966 bis

...