Dazwischen sind auch noch Töne

Ganz oben im Turm der Alten Feuerwache in Mannheim ist ein lautes Stimmengewirr zu vernehmen. Dort tummeln sich große und kleine Menschen. Aber später im dunklen Theatersaal des Jungen Nationaltheater herrscht eine erwartungsvolle Stille. In die hinein fällt ein Lied. Seine Klangfolge trägt den melancholischen Sound einer fernen Welt.

Nicht der gewohnte Klang des Okzidents schwingt in der Stimme, vielmehr ist es der akustische Raum des Orients. Und um den soll es auch gehen in „Piano Oriental“. Dafür hat die Regisseurin Grete Pagan am oberen Ende des Raums ein Klavier positioniert, und die Zuhörer sitzen sich an den beiden Längsseiten des Saals gegenüber. Fünf Akteure in Blaumännern betreten jetzt vom anderen Ende den Raum. Sie tragen Geige, E-Gitarre, Kontrabass und Schlagzeuge mit sich, aber sie lassen es nur Scheppern und Krachen. Wie eine kleine Arbeitskolonne befüllt diese dynamische Gruppe den Raum mit Klang und Geräusch.

Universum voller Zwischentöne

Da ist die Geigenspielerin, die von Izmir erzählt und ihrem Schulweg per Schiff über das Wasser; und die Kontrabassspielerin Bärbel, die ihren Namen – kleine wilde fremde Frau mit Bart – den Eroberungszügen der Römer verdankt; oder die Schlagzeugerin, die als Kind Schildkröten im Wald gesammelt hat und von ihrem Großvater als Schlangentöter singt. Diese kleinen Geschichten sind ohne Anfang und Ende und damit Teil einer Collage, die von viel Musik und Sound-Effekten getragen wird.

Ihnen gemeinsam ist ein ganzes Universum voller Zwischentöne, so individuell wie auch universal zugleich. Auf dem Piano aber sind die 88 Tasten schwarz oder weiß. „Und wo sind die Töne dazwischen?“, fragt zu Beginn eine Akteurin von „Piano Oriental“ und greift damit dem Untertitel des Stücks voraus: Musiktheater über die Magie des Vierteltons. Der wird hier für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren gespielt. Gelacht haben die kleinen Zuhörer aber am meisten über die Kunst des Kletterns.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019