Sie klingt nach Straßen- und Kohlenstaub und nach jeder Menge verlebter Zeit, die Stimme von Gringo Mayer. Der Sänger und Songschreiber ist zwar erst 31, aber die hartgekocht-herzliche Haltung eines 60-jährigen kurpfälzischen Bluesmusikers, die er in „Monnemer Dreck“ einnimmt („Isch hab de Blues in de Knoche, seit 3000 Woche“), kauft man ihm ohne zu zögern ab.

Geboren wurde Gringo Mayer, bürgerlich Tim G. Mayer, aber nicht in der einstigen Arbeiterstadt Mannheim, sondern in Ludwigshafen. Dort hatte er im Alter von 13 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, und dort wurde er mit 17 Frontmann einer ziemlich fabelhaften Rock-Band, welche Die Felsen hieß, musikalisch wie auch mit unprätentiös poetischen Texten bestach, und der wir eine vielversprechende Zukunft attestierten. Es kam anders: Vor knapp fünf Jahren verlautete die Gruppe, sie werde „den Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit einstellen.“ Man ging also auf getrennten Wegen weiter, wobei Tim G. Mayer auf seinem Weg, der Musik, verhaftet blieb.

Das lebenspralle Stück „Monnemer Dreck“ war eine Auftragsarbeit. Als Titelsong für den Kinofilm „Mannheim – Neurosen zwischen Rhein und Neckar“ wurde es zunächst 2016 unter dem Urheber-Pseudonym Peter & The Wolves veröffentlicht. Mayer wusste, es sollte ein Blues sein. „Es lief easy“, erinnert er sich aber: „Dialekt, Mundart?“ Mayer dachte: „Das mach’ ich jetzt mal, aber eigentlich war ich auf einer ganz anderen Schiene.“ Und Dialekt gehörte nicht dazu. Auch, wenn er immer schon sehr heimatverbunden gewesen sei, wie er erklärt, und „Ludwigshafen habe ich immer hochgehalten.“

Über Freiburg in die Neckarstadt

Zugleich „war ich auf der Suche nach einer künstlerischen Identität“, erklärt der 31-Jährige. Es hatte alles nicht so geklappt, auch nicht mit den hochdeutschen Texten – „ich bin kein Max Giesinger“, meint er. „Dieses Deutsch-Pop-Thema, da konnte ich mich nie ganz klar davon abgrenzen, sondern musste das immer wieder erklären.“ 2018 folgte die EP „Oh, Gringo“ (zu diesem Zeitpunkt steckt hinter dem Alias Gringo Mayer noch eine Band), auf der sich auch die ziemlich hinreißend schludrig-poppige Single „Ganove“ fand.

In Mayer aber wuchs der Wunsch, wegzukommen, „irgendwie war hier der Zug abgefahren, ich habe nichts Neues mehr gefunden“, blickt er zurück. Vergangenes Jahr ließ der Mediengestalter schließlich seinen Job hinter sich und ging nach Freiburg. Dort (ausgerechnet, möchte man sagen) begann er, den Song „Viel zu arg“ zu schreiben – in der Mundart seiner Heimat. „Das hatte einen so coolen Flow, und das hat mir so gut gefallen“, dass er begann, auch alte Stücke auf Kurpfälzisch zu spielen. Erst für sich, dann brachte er sie live immer wieder ein, „was auch echt gute Resonanz hatte. Da hab’ ich die Leute mehr abholen können. Man hat einfach einen direkten Zugang.“ Nachdem er ein Jahr in Freiburg verbracht hatte, kehrte er zurück, „der Liebe wegen“, wie Mayer sagt, der heute in der Mannheimer Neckarstadt-West lebt.

„Monnemer Dreck“ wurde unlängst mit einem neuen – während des Lockdowns mithilfe von Fan-Filmmaterial produzierten – Video wiederveröffentlicht, unter anderem auf YouTube und Spotify. Auch „Viel zu arg“ ist inzwischen als neue Single veröffentlicht. Das Video entstand in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen, deren Jahrgangsfeier coronabedingt hatte digital ausgerichtet werden müssen. In diesem Zusammenhang war ein Film für die Studierenden gedreht worden, in dem Mayer als „Show-Act“ zu seinem Song durch das verlassene Hochschulgebäude streift.

Neue Singles wohl im Herbst

Seine nächsten geplanten Schritte: Noch dieses Jahr, vielleicht Ende September, soll gleichsam ein Album aufgenommen werden, dessen Songs aber als Singles veröffentlicht werden – nach und nach, immer digital und am besten mit einem Video verbunden, sagt Mayer. Gute Gründe, regelmäßig virtuell bei ihm vorbeizuschauen.

