„De kläne Prinz“ auf Weltreise

In „Kurpälzischer Iwwersetzung“: der Buchklassiker „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. © Edition Tintenfaß/Sauer

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. Und weil das so ist, hat „Der kleine Prinz“ , der einem weisen Fuchs als Lehrmeister begegnet, die Herzen von Kindern wie Erwachsenen rund um den Erdball berührt – und berührt sie noch immer. Heute vor 75 Jahren, am 6. April 1943, ist das von Antoine de Saint-Exupéry so fabelhaft ersonnene und wunderbar

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018