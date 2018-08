Debakel für Kevin Spacey

Kaum einer will ihn sehen: Kevin Spacey, hier im September in München. © dpa

Einen Negativrekord hat Kevin Spaceys neuer Film „Billionaire Boys Club“ eingespielt: An seinem Starttag in den den USA beliefen sich die Einnahmen auf gerade mal 126 Dollar (umgerechnet rund 110 Euro). Das berichten mehrere US-amerikanische Medien. Der „Hollywood Reporter“ spricht von einem Karriere-Tiefpunkt für Spacey und rechnet aus, dass den Film im Schnitt nicht mehr als sechs Zuschauer in jedem US-Kino, in dem er gezeigt wurde, gesehen haben. Und das, obwohl der Thriller mit Ansel Elgort, Taron Egerton und Emma Roberts prominent besetzt ist.

Als Grund für das Debakel sehen Branchenkenner die Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, die im Zuge der #MeToo-Debatte gegen Kevin Spacey erhoben wurden. Die Anschuldigungen hatten bereits dafür gesorgt, dass Spacey aus der Erfolgsserie „House Of Cards“ herausgeschnitten wurde. Regisseur Ridley Scott hatte Spacey in „All The Money In The World“ kurzerhand ersetzt. Bei „Billionaire Boys“ sei das nicht möglich gewesen, heißt es im „Hollywood Reporter“ weiter. Der Film lief demnach weder in Los Angeles noch in New York. gespi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018