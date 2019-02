Debatte um freien Museumseintritt

In der Diskussion um freien Eintritt in Museen wünscht sich die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Katrin Budde, mehr Experimentierfreudigkeit. „Ich wäre dafür, vieles mal auszuprobieren“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gehe darum, zu testen, „ob man wirklich Geld verliert, wenn man andere Modelle versucht“.

Humboldt Forum als Testfall?

Auslöser der Debatte sind Pläne, im künftigen Humboldt Forum im Berliner Schloss keinen Eintritt zu verlangen. Das Museums- und Kulturzentrum soll von Ende 2019 an schrittweise öffnen. Budde spricht sich für einen Versuch aus. Nach einer Testphase müsse man schauen, ob nicht auch bei anderen Museen der Eintritt frei sein sollte.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sieht einen Test für andere Museen. „Der freie Eintritt soll ein Pilotprojekt sein, das nach drei Jahren evaluiert wird“, hatte sie der dpa gesagt. dpa

