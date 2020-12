"Deltabeben" der Kunst zeigt in Mannheim Vielfalt

Ein Experiment sollte sie werden, die digitale Vernissage der lange vorbereiteten Ausstellung für junge Kunst in Mannheim, die derzeit in der Kunsthalle, im Kunstverein und Port25 - Raum für Gegenwartskunst stattfindet. Der regionale Ausstellungsmarathon, der alle zwei Jahre abwechselnd in Ludwigshafen und Mannheim beheimatet ist, sollte schon am 29. November eröffnet werden. Wechselnde

...