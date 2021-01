Deltaleben-Preis geht an Ulises Morales Lamadrid

Mannheim.Die Deltabeben Regionale hat dem Künstler Ulises Morales Lamadrid den diesjährigen Deltabeben-Preis zugesprochen. "Das Werk von Ulises Morales Lamadrid ist vielseitig ausgerichtet zwischen Malerei, Skulptur, Zeichnung und Installation. Im Zentrum seiner Arbeit stehen der Mensch und dessen soziale Umgebung sowie die Gedächtniskultur", hieß es in der am Donnerstagvormittag verschickten Begründung der Jury. In den beiden für das Deltabeben 2020 ausgesuchten Werken beschäftige sich Ulises Morales Lamadrid mit Geschlechterverhältnissen, Macht, Tod und Erinnerung. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Ulises Morales Lamadrid wurde 1966 in Havanna auf Kuba geboren und lebt sowie arbeitet in Neustadt. Er studierte Freie Kunst an der Universidad de la Habana und beteiligte sich an zahlreichen internationalen Ausstellungen. 2015 war er Stipendiat des Botnik Studio im schwedischen Göteborg.

Die Regionale "Deltabeben" findet alle zwei Jahre, abwechselnd in Mannheim und Ludwigshafen, und 2020 zum insgesamt sechsten Mal statt. Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler kommen aus allen Teilen der Region zwischen Mannheim, Mainz, Heidelberg und Karlsruhe. Ihr Spektrum reicht von Fotografie, Malerei, skulpturalen und installativen Arbeiten bis zur Video- und Performancekunst.

