Dem Bund in der Krise trauen

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,



ich sitze hier, mit Morgenkaffee und Nachrichten, genau in diesem Moment trifft die Eilmeldung ein: Der Bund will die Kontaktsperre bis zum 3. Mai aufrechterhalten. Das war abzusehen, selbst als der Bundespräsident letzte Woche sprach, mit der Betonung auf Solidarität, hatte ich das Gefühl, man wird uns hier mehr abverlangen.

Am Wochenende wurde zwar das Papier der Leopoldina-Forscher veröffentlicht, das zu einer schrittweisen Lockerung, insbesondere der Bildungseinrichtungen riet, doch das Papier sah sich fast schneller in der Kritik, als es in den Umlauf kam. „Wer steckt überhaupt hinter dieser Leopoldina?“, fragte ich mich. Viele andere taten das auch. In der Tagesschau wird die Geschichte und die Bedeutung dieser in Halle an der Saale angesiedelten Institution von null auf erklärt, so dass man sich fragt, wieso gerade in Krisenzeiten eine Institution, die bislang kaum Öffentlichkeit hat, so die Debatten prägen kann?

Die angesehene und nun berühmte Institution besteht aus 24 Männern und zwei Frauen. Aus familien- und frauenpolitischer Sicht, sind die Empfehlungen naturgemäß dürftig, wie heißt es so schön: „Wer nicht mit am Tisch sitzt, der steht auf dem Menü.“ Der wird verspeist. Einige Satiriker weisen auf ein altes Papier hin, demnach die Leopoldina noch 2016 empfahl, von über 1600 Kliniken etwa 1300 zu schließen – aus wirtschaftlichen Gründen. Da muss ich doch räuspern. Das alles hat sich inzwischen als übertrieben herausgestellt, aber das Papier empfahl insgesamt tatsächlich weniger Krankenbetten.

Wir haben in Deutschland derzeit eine Basisreproduktionszeit von 1, 2. Das ist die Ansteckungsrate, also die Zahl, mit der man angibt, wie viele Menschen ein Kranker in einer nicht immunen Gesellschaft ansteckt. Lockern sollte man erst unter 1, denn dann geht die Ausbreitung zurück. Das klingt plausibel. Und gestern habe ich Jens Spahn in den englisch-sprachigen Nachrichten ein Interview dazu geben sehen, weshalb es in Deutschland derzeit so viel besser läuft als in fast allen anderen Ländern. Ja, denke ich heute, vielleicht ist das Staunen der anderen ein guter Grund, dem Bund in dieser Krise zu vertrauen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

