Dem Nachwuchs eine Chance gegeben

1979 begann die Geschichte der Schlossfestspiele Ettlingen unter Kurt Müller-Grafs künstlerischer Leitung mit William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ und Lessings „Minna von Barnhelm“. 40 Jahre danach begann mit Solveig Bauer die erste Intendantin ihre Arbeit. Sie brachte zum Auftakt eine Oper in den Hof des im 18. Jahrhundert von Michael Ludwig Rohrer als Alterssitz der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden wiederaufgebauten Schlosses. Und wie damals bei „Der Widerspenstigen Zähmung“ wirkten wieder nicht wenige Bürger der Stadt bei der Aufführung von Mozarts „Zauberflöte“ mit.

„Dem Nachwuchs eine Chance“ kann man das Konzept von Solveig Bauers Besetzung der „Zauberflöte“ beschreiben. Denn bis auf zwei Rollen sind sämtliche Solopartien mit Studierenden verschiedener Hochschulen besetzt. Und von den erwähnten zwei hat die eine Anfang des Jahres ihren Master-Abschluss in Stuttgart gemacht, während die andere, nach einem Diplomabschluss, in diesem Jahr einen Masterstudiengang an der Semperoper in Dresden belegt. Dementsprechend sind die darstellerischen und vor allem die stimmlichen Leistungen der Protagonisten zu bewerten.

Vorgestellt wird Mozarts deutsche Oper in einer Fassung für Kammerorchester, die von Ulrich Cornelius Maier, Kapellmeister am Mainfrankentheater Würzburg, erstellt wurde. Die musikalische Leitung hat Alois Seidlmeier, Professor an der Hochschule für Musik Karlsruhe, der den Sängern ein kompetenter Dirigent und mit den Musikern den Intentionen des Komponisten gekonnt auf der Spur ist. Die Leitung und das Dirigat des sogenannten Bürgerchors liegt in Händen von Mauro Barbierato, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Musik Saar.

Für die Ausstattung zeichnen der Bühnenbildner Christian Held und die Kostümbildnerin Kathrin Engel verantwortlich. Er hat zwei bis zum gewölbten Regenschutzdach hinaufreichende, marmorierte Säulen aufgebaut und dazu antikisierende weiße Säulen. Engel hat die Protagonisten teils mit höfischen Gewändern des 18. Jahrhunderts, teils mit Anklängen an türkische oder chinesische Mode der damaligen Zeit erinnernden und den Chor volkstümlich-folkloristisch kostümiert. Intendantin Solveig Bauer versteht es in ihrer Inszenierung, die architektonischen Gegebenheiten nicht nur zu berücksichtigen, sondern sie zu nutzen, indem es Szenen auf dem Balkon gibt, Türen des Schlosses wie auch der Tribünen-Mittelgang für Auf- und Abtritte und dazu zuweilen geöffnete Fenster ins Spiel einbezogen werden. So ist denn Mozarts „Zauberflöte“ wirklich ins Ettlinger Schloss integriert.

Von den Sängern gebührt die Krone Florian Hartmann, der ein Sprecher mit klarer Diktion ist und mit einem profunden, wohlklingenden Bass-Bariton aufwartet. Sauber singt Alexander Fritze die Partie des Sarastro, doch fehlt seinem Bass noch das Volumen, um den Anforderungen vollauf gerecht werden zu können. Mädchenhaft spielt die über einen klaren, hellen Sopran gebietende Elena Harsányi die Pamina. Ihr

jungenhafter Partner als Tamino ist

Björn Beyer, dessen Weg zum eher lyrischen, weniger zum Heldentenor noch nicht klar zu erkennen ist. Spielfreudig geben sich der Bariton Michael Daub als Papageno und die soubrettenhafte Sopranistin Laura Zeiger als Papagena. Mehr durch sein komödiantisches Spiel als durch sein stimmliches Können fällt der Tenor buffo Veith Wagenführer als Monostatos auf. Mit gestochenen Koloraturen wartet Sneebjörg Gunnarsdóttir auf und dennoch ist sie keine strahlende Königin der Nacht – diese Rolle kommt für sie etwas zu früh. Als die drei Damen überzeugen Julie Erhart, Ekaterina Mamysheva und Martha Sotiriou sowohl stimmlich als auch spielerisch. Die drei Knaben sind den drei Mädchen Liliane Friedl, Swaantje Schwarzien und Marie Näher anvertraut.

Die mit reichem Beifall bedachte „Zauberflöte“ war die erste von sieben Premieren. Dieter Schnabel

