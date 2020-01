Dem Unmöglichen verschrieben

„Die Einschläge kommen näher.“ Wann immer dieser Satz in der Betreffzeile einer seiner E-Mails mich erreichte, wusste ich, dass wieder einer der wackeren Rockhelden aus alten Tagen seine allerletzte Tournee angetreten hatte. Nun werde ich diese Zeile nicht mehr erhalten, aber das ist sicher das wenigste, was ich von Mike vermissen werde. Am 27. Dezember 2019 ist Michael Bundt im Alter von 70 Jahren von uns gegangen – mehr als fünf Jahrzehnte war er ein zentraler Teil der Mannheimer Musikszene.

Eine erinnerungsreiche Zeit liegt hinter uns. Wir, eben jene heute sogenannten „alten, grauen Männer“, waren angetreten, um in allen nur möglichen künstlerischen Bereichen den miefigen Grauschleier, der in den fünfziger und sechziger Jahren über diesem unserem Lande lag, endlich Anfang der Siebziger mit Hilfe von 100-Watt-Verstärkeranlagen zu eliminieren.

Es geschah in der Mannheimer Lenaustraße, in Mikes Wohnung, als er mir David Bowies „Ziggy Stardust And The Spiders From Mars“-LP vorspielte. Und noch während sich der Tonarm langsam in seine Ausgangsposition zurückbewegte, war auf dieser Welt nichts mehr so, wie es noch 40 Minuten zuvor gewesen war. Dieser Sound vertrieb uns beide aus dem Paradies gefälliger Hörgewohnheiten. Es sind solche Momente, die dazu führen, dass man sich dem Unmöglichen verschreibt; und als Antwort auf das „Unerhörte“ sich nicht anders zu helfen weiß, als eine Band zu gründen, die natürlich ohne Wenn und Aber, auf direktem Weg in die „Hall of Fame“ führen soll. Sich allen Unkenrufen zum Trotz konsequent einem „Alles oder Nichts“ zu verschreiben.

Große Bedeutung in Deutschland

Die Namensgebung war einfach, denn gerade zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1972, hatte sich die Besetzung der ersten Nine-Days’-Wonder-LP in alle Winde zerstreut und ich stand mit meinen musikalischen Ambitionen allein auf weiter Flur. Mike, der ebenfalls mit seiner Band Medusa an ein Ende gekommen war, konnte diese Episode auch leichten Herzens hinter sich lassen. So wurde die Band Nine Days’ Wonder (NDW) erneut aus der Taufe gehoben. Warum nicht einen Namen nutzen, der bereits in Deutschland Bedeutung hatte? Und Mike ließ diese Republik mit seinen oft „skrupellosen Imageaktionen“ aufhorchen.

Es sei hier nur genannt, dass er bundesweit in diversen Musikzeitschriften bekannt machen ließ, dass unsere NDW abgekürzte Band in Mannheim ein Denkmal gestiftet hätte, das den beklagenswerten Zustand der deutschen Rockmusik verdeutlichen würde. Es sollte vier junge Männer darstellen, die einen offensichtlich defekten VW-Tourbus vergeblich anzuschieben versuchen. Heute noch, 45 Jahre danach, werde ich hin und wieder auf diesen gelungenen „Fake“ angesprochen. In den Jahren 1973/74 brachten wir beide mit der Hilfe wechselnder Mitmusiker unter dem Namen Nine Days’ Wonder die LPs „We Never Lost Control“ und „Only The Dancers“ heraus.

Alles in allem waren es dann schlussendlich vier LPs, mit denen NDW die Menschheit in den Jahren 1970 bis 1975 beglückte. Man suchte nach der ersten vonseiten der Kritik nach Schubladen, um diesen musikalischen „Drahtseilakt“ einordnen zu können. Gerne wurden Frank Zappa, King Crimson oder Soft Machine als – definitiv hinkender – Vergleich bemüht. Bei den nächsten Produktionen ging es mit den Vergleichen drunter und drüber, bis die Kritiker sich dann nach weiteren drei LPs darauf ausruhten, dass NDW jetzt zum „Mainstream“ gehören würden. Begleitet wurden diese Veröffentlichungen von unzähligen Liveauftritten quer durch Europa. Herausragend, der erste Auftritt beim Herzberg Festival, gefolgt von Konzerten im Berliner Sportpalast und auf der Waldbühne, bis hin zur Einladung zur Olympiade in München 1972 (einen Tag vor jenem Attentat, das die Welt erschütterte). Seinen Ausklang fand das alles 1975 und Nine Days’ Wonder warfen als Band endgültig das Handtuch.

Dass dies aber nicht das Ende unserer musikalischen Eskapaden bedeutete, zeigt sich darin, dass die nun fast alles beherrschenden Streamingdienste uns immerhin fairerweise vor kurzem mitteilten, dass im letzten halben Jahr über 150 000 Songs von NDW abgefragt wurden.

Immer wieder neu veröffentlicht

Mikes Solokarriere, die er danach mit seinen drei LPs „Just Landed Cosmic Kid“, „Neon“ und „ElectriCity“ begründete, war ein bemerkenswerter Ausflug ins Reich der Synthie- Sphären-Musik und Ausdruck seiner Experimentierlust. Diese drei Alben aus den Jahren 1976 bis 1980 sind unvergessen und bis zum heutigen Tag immer wieder neu veröffentlicht worden.

Unsere freundschaftliche Zusammenarbeit führte uns bis in das neue Jahrtausend hinein. Ob als mein Teilhaber bei der Eröffnung unseres gemeinsamen Ton-Studios in Mannheim 1985, bei unzähligen Produktionen mit Künstlern und Bands jeglicher Couleur, sowie als Inhaber des Krypton-Musikverlages. In den letzten beiden Jahrzehnten konzentrierte er sich vor allen Dingen erfolgreich auf die Karriere seiner Lebenspartnerin Silke Hauck und auf die Weiterentwicklung seines Musikverlages.

Der Gastbeitrag stammt von Walter Seyffer, geboren 1950 in Mannheim. Der Sänger von Nine Days‘ Wonder arbeitet derzeit an einem neuen Album.

