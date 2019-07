Dem Vorbild entsprochen

Langbeinige Revue-Tänzerinnen proben für ihren Auftritt. Dazwischen stolpert ein kleingewachsener Rotschopf mit Matrosenkleidchen über die Bühne. Dass die junge Frau dort falsch ist, bekommt sie zu spüren und zu hören: zu kurze Beine, zu wenig Brust. Wer in eine Show gehe, wolle „was fürs Auge, vor allem die Männer“. Doch die Kleine mit der großen Klappe lässt sich den Traum vom Showgeschäft nicht ausreden: „Glaubst du, schöne Frauen bleiben ewig in Mode? Das kann jeden Moment vorbei sein“, ruft sie frech.

In großen Fußstapfen

Die Frau ist Fanny Brice, eine US-amerikanische Komikerin, Entertainerin, Sängerin, Theater- und Filmschauspielerin. Brice gab es wirklich, sie war bis in die 1930er Jahren ein Broadway-Star. Ihr Leben ist die Vorlage für das Musical „Funny Girl“. Das startete jetzt bei den Bad Hersfelder Festspielen. Die Produktion begeisterte die knapp 1300 Premierenzuschauer vor allem durch eine grandiose Hauptdarstellerin.

In der Broadwayversion von 1964 und der späteren Verfilmung von „Funny Girl“ spielte Barbra Streisand die Hauptrolle. Sie gewann den Oscar. In Hersfeld verkörpert sie Katharine Mehrling. Die gebürtige Hessin tritt in große Fußstapfen – und füllt sie mühelos aus.

Dabei hat die Inszenierung eigentlich ein Problem: Wie verwandelt man die historische Stiftsruine in ein Broadway-Theater? Regisseur Stefan Huber und Bühnenbildner Harald Thor finden darauf eine Antwort: mit einer riesigen Treppe. Vor allem am Ende wirkt die Handlung aber etwas gehetzt. Das Scheitern der großen Liebe wird im Eiltempo erzählt. Das Premieren-Publikum sah über solche Schwächen hinweg – und verabschiedete die Schauspieler mit tosendem Applaus. dpa

