Den Balkan-Groove aus Mozart gekitzelt

Anzeige

Mozart hätte seine wahre Freude daran gehabt: So wie ihm der Schalk stets im Nacken saß, so sprühen auch die vier Musiker von Uwaga beim Mozartfest vor Begeisterung. Im Staatlichen Hofkeller der Würzburger Residenz lassen sie das Publikum an ihrem Programm „Mozartovic“ mit so manchen musikalischen „Eskapaden“ teilhaben. Und das hatte dabei mächtig Spaß.

Das Quartett mit Christoph König (Geige), Maurice Maurer (Geige), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Matthias Hacker (Kontrabass) weiß, wie es seine Zuhörer fesselt. Schon bei den ersten Tönen ist der Funke übergesprungen. Das leicht schummrige Licht im mit 400 Kerzen und ein paar Scheinwerfern erhellten Gewölbekeller trägt seinen Teil dazu bei. Bei der Mozartschen Violinen-Sonate, „gewürzt“ mit einer starken Prise Balkon-Groove, wippen Füße und Köpfe sofort mit.

Unverwechselbarer Sound

Uwaga haben einen unverwechselbaren Sound: Klassische Werke werden gepaart mit modernen Grooves und Beats. So trifft Mozarts Violinkonzert auf „No woman, no cry“ und den Reggae Bob Marleys. Oder das rockige „Return to sender“ von Elvis vermischt sich mit dem Kyrie aus der „Großen Messe c-Moll“. Da geht schon mal ein Raunen durch das Publikum, das sich diese Mixtur nun gar nicht vorstellen kann. Am Ende sind alle restlos begeistert und überzeugt, dass Mozarts Musik schon den Groove in sich trägt und der nur herausgekitzelt werden muss.