Den Dialog verstärken

Das Stuttgarter Linden-Museum, eines der bedeutendsten Völkerkundemuseen in Europa, will eine aktivere Rolle beim Austausch der Kulturen übernehmen und sich auch der umstrittenen eigenen Vergangenheit stellen. „Wir wollen die Partizipation mit den Vertretern der Herkunftsgesellschaften im Kern des Hauses etablieren“, kündigte die Direktorin Inés de Castro an. Als Beispiel für gute Zusammenarbeit nannte de Castro ein aktuelles Projekt mit Namibia. Es sollen Wissen, Perspektiven und Erfahrungen aus der afrikanischen Sammlung im Linden-Museum mit den Partnern aus Namibia geteilt werden. Derzeit hielten sich vier Vertreter der Nama- und Herero-Organisationen aus dem afrikanischen Land in Stuttgart auf, später ist eine Sommerschule in Stuttgart und der namibischen Hauptstadt Windhuk geplant.

Hoffnung auf Neubau

Die Bedeutung ethnologischer Museen habe deutlich zugenommen, sagte de Castro: „Das hat auch etwas damit zu tun, dass Themen wie Migration und Globalisierung in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.“ Mit dem Linden-Museum hofft de Castro innerhalb der nächsten zehn Jahre in einen Neubau umziehen zu können. Heute beherbergt das Haus mehr als 160 000 Objekte aus allen Erdteilen außerhalb Europas. Bekannt ist es auch für seine fortgeschrittene Provenienzforschung. dpa

