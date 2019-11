Den kleinen Kinobesuchern mehr zutrauen

„Yo yo, ich bin Binti und das ist mein Leben!“ Das kleine Mädchen auf der Kinoleinwand hüpft und springt in schrillen Klamotten vor der eigenen Handy-Kamera auf und ab und erzählt, was in Bintis Alltag so passiert – allerdings auf Flämisch. Für Unruhe sorgt das unter den jungen Zuschauern, die für den belgischen Film „Binti“ von Frederike Migom zum Kinderfilmfest des Internationalen Filmfestivals ins Mannheimer Stadthaus N1 gekommen sind, nicht.

„Die Kinder haben damit kein Problem. Durch die Gestik und Bilder, verstehen sie, was passiert“, sagt Rolf-Rüdiger Hamacher. Seit über vierzig Jahren wählt er die Kinderfilme für das Festival aus. Wenn die Handlung dann doch komplizierter wird, spricht der Kurator die deutsche Übersetzung während des Films mit einem Mikrofon ein. In den letzten Jahren seien die Kinderfilme sehr viel professioneller geworden, erzählt Hamacher.

Deutsche Filme hinken hinterher

Deutschland hinke im internationalen Vergleich jedoch noch weit hinterher. „Hier dominieren immer noch die klassischen Buchverfilmungen, während in skandinavischen oder tschechischen Filmen versucht wird, auf aktuelle Themen wie die Flüchtlingsproblematik zu reagieren“, sagt er. So auch in „Binti“: Das junge Mädchen aus dem Kongo lebt mit ihrem Vater illegal in Belgien. Auf der Flucht vor der Polizei landet sie im Baumhaus des elfjährigen Elias. Die beiden freunden sich an und Binti hilft dem Jungen mit seinem „Rettet die Okapis-Club“. Dafür drehen sie einen Handy-Film, den Binti mit ihren über 1000 Zuschauern im Internet teilt. „Das hier ist nicht unser Zuhause“, sagt Bintis Vater beschämt, als das Mädchen Elias’ Mutter bittet, über Nacht bleiben zu dürfen. „Nirgends ist unser Zuhause!“, erwidert Binti. Sinnlicher hätte Regisseurin Migom das große Thema Flucht kaum aufgreifen können. Die Hauptfigur nimmt durch ihre quirlige und selbstbewusste Art – Binti fordert Elias auf, als angeblicher „Okapi-Entführer“ für ihr Handy-Video mit Strumpfmaske durch den Wald zu rennen – den didaktischen Szenen immer wieder die Schwere. Und trotzdem wird dem Zuschauer mehr als bewusst, was es bedeutet, abgeschoben zu werden.

Betreuer Rolf Einwiller des Lernmobil e.V. aus Viernheim ist zunächst skeptisch, als er mit dreizehn Kindern den fremdsprachigen Film besucht, meint dann aber: „Die Geschichte hat sehr gut gepasst, da wir hauptsächlich Kinder mit Migrationshintergrund betreuen. Der Film hat uns wirklich erreicht.“ „Ich hab alles verstanden!“, bestätigt auch die zehnjährige Ghezal. Hamacher hätte sich noch ein paar mehr Zuschauer gewünscht. „Vielleicht, wenn der Film ‘Barbie’ heißen würde“, sagt der Kurator und lacht. Auch er wird im nächsten Jahr nicht mehr Teil des Internationalen Filmfestivals sein.

