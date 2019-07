Denken, Schreiben, Papier und Wand

Fünf Räume, acht Arbeiten und jede Menge Denkanstöße. Der Besucher der Schau „Amok“ in der Mannheimer Kunsthalle hat eine Menge zu tun – was die Auseinandersetzung mit einer ungewöhnlich anspruchsvollen Kunst betrifft, aber im Anschluss daran auch, was die Frage nach sich selbst betrifft, nach der eigenen Rolle im eigenen sozialen Umfeld, nach der politischen Haltung, nach der eigenen Identität.

Es ist die erste größere Museumsschau der Künstlerin, was etwas verwundert, denn von musealem Rang sind ihre Arbeiten gewiss, aber vielleicht war just die Substanz darin, die über begrenzte Institutionen hinaus drängt, ein Hindernis auf dem Weg. Im Grunde lässt es sich überhaupt nicht eingrenzen, was Nadine Fecht vermittelt, obwohl die Dinge auf den ersten Blick fast spartanisch einfach wirken.

Nach einer rätselhaften kleinen Bodeninstallation, auf der ein Plattenspieler außer leisen Kratzern nichts hervorbringt (es sind nämlich 53 hoffnungsvolle Prägungen von Leerrillen, die der Tonarm normalerweise bis zum Beginn der Töne abdrehen muss), steht man vor einem fast wandhohen Diptychon, übersät mit immer den gleichen Worten: „being white“, und das Ganze heißt „privileged“ (also bevorzugt).

Nadine Fecht schrieb die Worte mit weißer Tinte auf Kohlepapier, und darunter lag weißes Blankopapier. Weiße Schrift auf schwarzem Grund, und der wiederum übertrug die Wörter in schwarzer Schrift aufs weiße Papier. Es ist die durchaus politisch gemeinte Gleichzeitigkeit von Schwarz und Weiß, die hier verblüfft. Denn es geht auch um die Gleichwertigkeit der Erscheinungen mitten in ihrer Verschiedenheit.

Persönliche Konflikte

Von Nadine Fecht ist bewusst keine Entscheidung für die eine oder andere Seite zu erwarten. Sie bleibt nicht nur konsequent und mutig zwischen den Stühlen, sondern verweist auf den unbequemen Platz geradezu als eine humane Forderung. Das betrifft aber nicht nur soziale Spannungen, sondern auch persönliche und mentale Konflikte. In der Alten Bibliothek der Kunsthalle erstreckt sich über mehr als fünf Meter auf einem Bodensockel eine Schriftrolle mit den Worten „I am feeling blue“ (etwa: ich fühle mich scheußlich, bin traurig) – und das mehrere Tausend Mal in roter Schrift.

Die Riesenrolle mit dem Titel „Melancholia“ schrieb sich die Künstlerin in mehrmonatiger Arbeit sozusagen von der Seele, und sie verweist dabei auf den Kulturphilosophen Walter Benjamin, der Melancholie als einen Zwischenzustand voll schöpferischer Möglichkeiten begriffen hat.

Nadine Fecht geht es um die Bedeutung von Wörtern, aber auch um Bedeutungsverschiebungen in anderen Sprachen. Sie fordert das Nachdenken über ein kollektives Konfliktpotenzial, das sich anhäuft und ausbricht – daher auch der Ausstellungstitel „Amok“). Es ist die Brisanz der Verschiedenheiten in unserer Welt, die den Inhalt dieser Kunst ausmacht: Man muss sich ihr stellen und standhalten.

