Denken über den Zeiten

Als Heidelberg noch als eine Hauptstadt deutscher Philosophie gelten konnte, auch nachdem der in der Nachkriegszeit berühmteste Heidelberger Philosoph Hans-Georg Gadamer emeritiert worden war, da war Robert Spaemann (Bild) einer der bekanntesten Denker dort. Neben Dieter Henrich, Michael Theunissen und Ernst Tugendhat lehrte er hier, von 1969 bis 1973, und wechselte dann nach München. Allesamt wurden sie später noch berühmter, alle schrieben und dachten auf besondere Art. Robert Spaemann, der jetzt laut einer Mitteilung seines Verlags Klett-Cotta mit 91 Jahren in Stuttgart gestorben ist, war nicht nur in Fachkreisen renommiert – als unbequemer Denker war er auch in der weiteren Öffentlichkeit geschätzt.

Nicht zuletzt in der Debatte um Gentechnik und Präimplantationsdiagnostik meldete er sich zu Wort und bezog mit katholisch geprägten Standpunkten Stellung. Unser Leben hängt von Voraussetzungen ab, über die wir nicht verfügen können. Wir sollten deshalb davon absehen, entscheiden zu wollen, wo Leben beginnt oder wo es endet, war er überzeugt. Abtreibung erteilte er ebenso eine Absage wie Sterbehilfe oder gentechnischer Manipulation.

Unverfügbares Leben

Lebensrecht und Würde habe jeder schon deshalb, weil er zur Spezies Mensch gehöre, und zwar von allem Anfang an. Diese Zugehörigkeit an Voraussetzungen zu knüpfen – Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit oder auch Selbstachtung –, lehnte er ab. Moralische Selbstbestimmung, die allein auf der Freiheit des Subjekts gründet, war ihm suspekt. Sein Versuch, die alte Frage nach Glück und gelingendem Leben mit der neueren nach richtigem Handeln zu verbinden, ging davon aus, dass der Einzelne nie nur sich entdeckt, sondern immer auch andere. Glück, so die Folgerung, fängt dort an, wo auch Wohlwollen beginnt, gelingendes Leben kann nur moralisch sein. Überzeitlich war das Denken Spaemanns, der 2001 mit dem Heidelberger Karl-Jaspers-Preis geehrt worden ist; es bleibt aktuell. tog (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018