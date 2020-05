Denkerin in einem Werk

Die Freie Universität (FU) Berlin wird die Kritische Gesamtausgabe der Werke der Philosophin Hannah Arendt (1906-1975) herausgeben. Das Projekt werde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für zunächst drei Jahre mit 1,5 Millionen Euro unterstützt, teilte die FU am Freitag mit. Arendt gilt als eine der wichtigsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.

Die Kritische Gesamtausgabe soll in 17 Bänden erscheinen und erstmals alle veröffentlichten und unveröffentlichten Texte Arendts vereinen. Ein besonderes Augenmerk werde auf der Zweisprachigkeit liegen, da die Autorin auf Englisch und auf Deutsch schrieb. Bisher existiere selbst für Klassiker Arendts wie ihr Buch „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ oder „Eichmann in Jerusalem“ keine wissenschaftlich gesicherte Textgrundlage. Neben der Print-Publikation ist auch eine Online-Ausgabe geplant.

Hannah Arendt wurde 1906 bei Hannover geboren. Sie ging als Jüdin in die Emigration in die USA und starb 1975 in New York. dpa

