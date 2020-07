Der Autokino-König kommt mit dem Fahrrad

Sein erstes Fahrrad bekam Dennis Kailing, da war er zarte vier Jahre alt – wenn er am Mittwochabend auf dem Mannheimer CARStival zu seinem Film „Besser Welt als Nie“ rede und Antwort stehen wird, geht es jedoch um ganz andere Kennwerte. Denn Kailing legte in 761 Tagen auf zwei Rädern nicht nur satte 43600 Kilometer zurück, sondern durchreiste dabei auch ganze 41 Länder.

Wer den jungen Mann befragt, warum er diese Reise voller Abenteuer und Beschwerlichkeiten auf sich nahm, erhält eine entsprechend klare Antwort: „Ich wollte wissen, was mir das Leben zu bieten hat.“ In Berlin als studierter Bauingenieur von Projekt zu Projekt zu springen – das reichte Kailing einfach nicht mehr. Und so druckte er sich die Welt einmal als DIN A4-Karte aus, markierte Orte, die er unbedingt sehen wollte, ließ aber bewusst genug Freiraum, um sich und die Nationen auch wirklich erkunden, sich forttragen lassen zu können.

Für den zuvor etwas introvertierten, tief vernünftigen jungen Mann ein Sprung ins kalte Wasser des Lebens. „Früher bin ich mit dem Fahrrad zweimal die Woche ins Basketball-Training gefahren, jetzt ging es um die ganze Welt“, wie es der Weltenwanderer heute rückblickend zusammenfasst. Die besondere Herausforderung war für Kailing dabei, diese Reise nicht nur für sich und alleine bestreiten, sondern als Dokumentation auch für die Welt auf bewegten Bildern festhalten zu wollen.

Das Frühstück in der Türkei hält Kailing dabei nicht weniger fest als die Hitze des Oman, die gewundenen Straßen Nepals oder die Schlammlawinen Indonesiens. In 90 Prozent der Fälle hat der Rad-Abenteurer seinen Weg zwischen Australien und den Vereinigten Staaten selbst mit der Kamera festgehalten – nur, wo es galt, in selbst ins Bild zu setzen oder noch mehr Weite in das Panorama Ecuadors oder Perus zu bringen, gab er Linsen und Stativ an Vertraute ab, die stellenweise Einstellungen von atemberaubender Schönheit festhielten. Motive, wie sie um 20 Uhr auch bei Kailings CARStival-Gastspiel zu sehen sein werden, zu dem der Protagonist auch sein Buch zum Film mit dabei haben wird.

Es wird das Ende einer ganzen Tournee sein, die den Rad-Weltumrunder vor hunderten von Autos versammelt. „Das ist eine ganz lustige Entwicklung gewesen. In der Corona-Krise bin ich sowas wie der Autokino-König geworden“, wie Dennis Kailing augenzwinkernd festhält, seine Erfahrungen mit dem Rad jedoch ganz und gar auf zwei Rädern belassen wird. Was genau Kailing über seine Erlebnisse berichten wird, bleibt bis dahin freilich ein Geheimnis – nur so viel sei verraten: „Diese zwei guten Jahre haben mein Leben von Grund auf geändert. So etwas wie Zukunftsangst gibt es für mich seitdem nicht mehr.“

