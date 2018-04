Der beste Kunde war Hitler

Seit gestern bringt die neue Datenbank "GDK Research" bislang unbekannte Einblicke in die von den Nazis organisierten Großen Deutschen Kunstausstellungen in München. Zwei Jahre lang haben Kunsthistoriker des Zentralinstituts für Kunstgeschichte zusammen mit dem Haus der Kunst und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin an der Erfassung der Exponate gearbeitet, von denen bislang nur rund

...

Sie sehen 66% der insgesamt 602 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.10.2011