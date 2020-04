Bernstein lehnte sich in seinem ergonomisch geformten Stuhl seufzend zurück. Er konnte es kaum fassen. Die Kompression des Lichts war gelungen! Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Drei Jahre lang hatte er mit Oberbauer an dieser Maschine getüftelt. Er hatte nicht viel Zeit, wusste nicht, wie lange sich das Wurmloch aufrecht erhalten ließ. Auch musste es dauernd gefüttert werden. Er rief Oberbauer an und holte einen CD-Player aus einem Fach. Er war mit einem vollgeladenen Akku versehen und einer CD, auf der verschiedene Werke Bachs und eine Botschaft für ihn aufgenommen worden waren. Sie hatten sich für diese ziemlich altmodische Technik entschieden in der Hoffnung, dass ein Mensch des frühen 18. Jahrhunderts damit eher zurecht kam als mit den Minichips oder gar den Ohrimplantaten.

Oberbauer eilte herbei und betrachtete das Wurmloch, dessen Sog auch hinter dieser Spezial-Scheibe noch zu spüren war.

„Eine wundervolle, kosmische Architektur“, rief er aus, trat dann zu dem Differenziator. „Nun kommt es darauf an, die Zeitdifferenz bis in das Jahr 1730 dauerhaft einzurichten.“

Er hantierte an einigen Hebeln herum, und das hintere Ende des Wurmloches dehnte sich aus, bis es nicht mehr zu sehen war. Bernstein nahm den CD-Player, steckte ihn durch einen schmalen Schacht der Glaswand. Er fiel in das Wurmloch, wirbelte herum, blitzte silbern auf und war verschwunden.

Die beiden Wissenschaftler sahen sich an. „Ob der geniale Komponist damit klarkommt?“, murmelte Bernstein.

„Wir sollten ihm noch ein Signal mithilfe von Tachyonen senden.“

„Ja, das machen wir aber morgen. Ich bin müde.“



Als der Thomaskantor nach dem Orgelspiel die Empore verließ, stieß sein Fuß an ein rundes silbernes Kästchen, das auf der Treppe lag. Er wunderte sich, drehte es hin und her, steckte es schließlich in seine Jackentasche. Während des Frühstücks kramte er es hervor und zeigte es seiner Frau, die sich mit der zweijährigen Regina zu ihm setzte. Anna Magdalena betrachtete das Ding voller Ehrfurcht, aber die Kleine patschte ungeniert mit der Hand darauf. Da gab es Töne von sich. Bach stellte verblüfft den Kaffeebecher auf den Tisch und rief: „Eine Spieluhr! Wie kam der Mechanismus in Gang?“ Dann zuckten sie alle zusammen, als auf einmal Trompetenstöße ertönten, der Anfang des Gloria aus Bachs Messe. Dessen Augen wurden immer größer, als der Chor einsetzte und ein Musikstück geflochten aus einem Teppich verschiedener Stimmen und Instrumente erklang. Das konnte unmöglich eine Spieluhr sein! Wie kam nur seine Musik so präzise aus diesem gewitzten Apparat? Er war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Nach Ausschnitten aus der Messe folgte Musik, die ihm seltsam vertraut vorkam, die er aber nicht geschrieben hatte. Dann zuckte er erneut zusammen, als eine Stimme ihn begrüßte. „Wir sind Professoren der Physik und heißen Bernstein und Oberbauer. Wir leben im Jahre 2040 und wenn Sie den CD-Player erhalten haben, dann hat dieser eine Zeitreise unternommen von uns zu Ihnen. Verzeihen Sie uns, dass wir Sie zu einem Gegenstand eines Experimentes gemacht haben. Als Gegenleistung erfahren Sie, welche Bedeutung Ihre Musik immer noch hat. Ihre genialen Werke bewegen uns und Ihre musikalische Philosophie wirkt bis in unsere Zeit fort. So können wir sagen, dass Ihre Musik auch in unserer Zeit sehr geschätzt wird. Das letzte Stück ist aus der „Kunst der Fuge“, die sie erst in einigen Jahren schreiben werden.

Verehrter Meister, wir müssen den Player leider wieder zurückhaben, dazu müssten Sie ihn in den nächsten Tagen wieder an die gleiche Stelle legen, an der Sie ihn fanden. Ohnehin würde er nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren, da Sie ja keine Elektrizität haben, um ihn wieder aufzuladen. Wir möchten gerne wissen, ob auch der Rückweg funktioniert. Auf diese Weise bereiten wir Reisen vor, die vielleicht in kurzer Zeit auch Menschen unternehmen könnten. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir uns noch persönlich kennenlernen.“



Zwei Monate später:

Oberbauer und Bernstein standen ratlos vor dem Differenziator. Der CD-Player war bislang nicht zurückgekommen. Oberbauer fuhr mit seiner Linken in den Kragen seines Hemdes und meinte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bach den Player behalten hat. Er könnte in einer Parallelwelt zurückgekehrt sein. Jede noch so kleine Veränderung in der Vergangenheit kann ja eine Aufspaltung der Wirklichkeit zur Folge haben.“

„Und wie Du weißt, gibt es keine Wechselwirkung zwischen den Parallelwelten.“

„Und nun?“

Es klopfte.

Etwas irritiert öffnete Oberbauer die Tür, und herein trat ein stämmiger Herr mit Perücke und einem Stock mit Messingknauf. Er verbeugte sich galant. Die beiden starrten ihn sprachlos an, während der Eintretende sie begrüßte: „Gott zum Gruße, verehrte Professores, Sie beliebten mir ein silbernes Kästchen zu schicken, dahero nehme ich mir die Freiheit, Sie mit meinem Besuche zu inkommodieren.“ Er trat an den Teilchenbeschleuniger und betrachtete ausgiebig den Inflator mit seinen blinkenden Spiegeln. „Das macht sicher einen grandiosen Effekt, meine hochwohlgeborenen Herren.“

Letztere saßen noch immer auf ihren ergonomischen Stühlen, unfähig ein Wort herauszubringen.

Endlich räusperte sich Bernstein, stand auf und reichte dem Komponisten die Hand. „Willkommen, Herr Bach. Wir fühlen uns sehr geehrt, sind aber auch äußerst überrascht. Wir erwarteten lediglich den CD-Player zurück und dachten nicht im Traum daran, dass Sie sich selbst herbemühen würden.“ Nun begrüßte auch Oberbauer den Gast und bat ihn, Platz zu nehmen. Bach setzte sich, nachdem er den Stuhl ausgiebig und stirnrunzelnd in Augenschein genommen hatte. Oberbauer war immer noch wie betäubt, und Bernstein fragte voller Bewunderung: „Wie haben Sie das gemacht?“

„Sie meinen diese Reise? Ich hatte eine eigenartige Vision, die mir verdeutlichte, dass man wie ein Weberschiffchen in der Textur der Zeit vor- und zurückreisen kann, und dabei einen Faden hinter sich her zieht. Wenn Sie verstehen, was ich meine.“

„Nein“, stammelte Bernstein konsterniert.

„Wie ist es Ihnen denn dann gelungen, mir diesen Player zu senden?“

Oberbauer, der seine Sprache wiedergefunden hatte, antwortete: „Sie haben doch unsere Apparaturen gesehen! Ohne die und eine Menge Energie ist es nicht möglich.“

„Nicht?“, fragte Bach.

Oberbauer sah Bernstein hilfesuchend an. „Nein“, sagte er dann unnachgiebig. Bach lächelte amüsiert.

Bernstein fragte: „Was haben Sie mit dem Player gemacht?“

„Ich habe ihn ganz nach Wunsch wieder auf die Treppe gelegt.“

„Auf welche Treppe?“, fragte Bernstein. Er fühlte sich, als habe man ihm das Gehirn aus dem Schädel entfernt. Bach schüttelte den Kopf. „Ja, wissen Sie denn nicht, wo Sie ihn hingelegt haben?“

„Nein“, antwortete Oberbauer, „wir haben ihn durch ein Wurmloch zu Ihnen geschickt. Wo er genau landen würde, wussten wir nicht.“

„Durch ein Wurmloch!“ Bach zog die Augenbrauen nach oben.

„Ja, das müssen Sie sich so vorstellen wie eine sehr lange Röhre, die von uns zu Ihnen reicht. Es war äußerst kompliziert. Leider ist der Player nicht wieder bei uns aufgetaucht.“

„Er ist aber vor meinen Augen verschwunden, kaum dass ich ihn auf die Treppenstufe gelegt hatte.“

Oberbauer sah zu Bernstein hinüber und meinte: „Das erhärtet unsere These, dass er in einem Paralleluniversum gelandet sein könnte.“

Bach warf ein: „Sie glauben allen Ernstes, dass es mehrere Universen gibt?“ Eine Weile starrte er sinnend vor sich hin. Dann verkündete er:

„Ich mache mich an die Rückreise, ich habe sehr viel zu tun. Es freut mich jedenfalls, Sie kennengelernt zu haben und dass Sie so eine hohe Meinung von meiner Musik haben.“

Er stand auf und ging zur Tür.

„Warten Sie“, riefen beide Professoren fast gleichzeitig, und Bernstein ergänzte: „Was machen Sie jetzt? Wie bringen Sie es fertig, wieder zurückzureisen?“

„Nun, ich sagte es bereits. Ich werde in der Textur der Zeit wie ein Weberschiffchen zurückgleiten und einen Faden hinter mir herziehen. Allerdings: Wenn man einen Teppich webt, was ist vorwärts, was rückwärts? Eine Frage der Definition. Im übrigen bin ich zeitlos, das erleichtert die Sache.

Meine Herren, ich darf mich empfehlen. Und denken Sie daran, die Wahrheit erschließt sich auf verschiedenen Wegen. Mein Weg ist die Musik.“

Bach öffnete die Tür, Oberbauer rief aufgeregt: „Bitte, warten Sie doch noch einen Moment.“ Bernstein sprang auf. Der Komponist hob winkend die rechte Hand, ging durch die Tür und war weg.

Bernstein lief auf den Flur und schaute nach rechts und nach links. Keine Spur von Bach. Oder doch? Ihm war, als höre er ein leises Klingen. Auch Oberbauer war auf den Flur getreten. Bernstein fragte: „Hörst Du das?“ Oberbauer nickte. „Der ist uns weit voraus, obwohl er lange vor uns lebte.“ Das leise Klingen und Klirren verstärkte sich und sie erkannten: Es war der letzte Satz aus der „Kunst der Fuge“, aber die Musik brach nicht mittendrin ab, wie es überliefert war, sie tönte weiter durch die Unendlichkeit mit den Noten b-a-c-h.