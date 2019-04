Der Brexit und Männer auf Einkaufstour

Unter dem Motto „Trübsal blasen war gestern – heute wird gelacht“ ging am Samstagabend in der Alten Füllerei die dritte Distelhäuser Lachnacht über die Bühne. Zu dem humorgeladenen und von Lachsalven geprägten Event hatte Moderator Atze Bauer gleich drei brillante Comedians aus verschiedenen Regionen mitgebracht: Claudia Bill (Fränkische Schweiz), Sven Bensmann (Osnabrück) und Henning Schmidtke (Köln).

Moderator Atze Bauer begrüßte das Publikum mit den Worten: „Seid ihr gut drauf?“ Diese Frage war schnell beantwortet. Der Rocker heizte dem Publikum gleich einmal mit seinem Lied „Was G‘scheits“ so richtig ein. Zum Thema „Brexit“ hatte Atze Bauer eigens ein Abschiedslied mit dem schlichten Text „Bye, Bye“ geschrieben, Beim Refrain winkten die Zuhörer den ausscheidenden Briten zu. Der Auftakt der Lachnacht war gemacht, und der Pegel stand auf „Guter Laune“. Und schon kündigte Atze Bauer den ersten Künstler der Distelhäuser Lachnacht an.

Der 26-jährige Sven Bensmann aus Osnabrück hatte witzige Musik mitgebracht. Der lustige junge Mann war als Kind im Kindergarten in der „Bärengruppe“. Und nun stellte er sich die Frage: Sieht man als Erwachsener später so aus wie das Tier, das man in der Kindergartengruppe vertreten hat? Allein mit dieser Aussage löste er schon die ersten Lachsalven aus. Der „Zeltpartyboy“ hatte ein Lied vom Feiern auf dem Land geschrieben. Und mit seinen Partyhits und Kultschlagern brachte er die Leute so richtig in Ekstase. Für seine Auftritte denkt sich Sven Bensmann immer neue Comedyformate aus. So auch die besten Witze, die von ihm vorgesungen werden, und da gab es einige aberwitzige Stücke, bei denen ein Lachanfall den anderen ablöste.

Die einzige Dame in der Runde war Claudia Bill aus der Fränkischen Schweiz mit Essener Migrationshintergrund. Bei ihrem Umzug ins Frankenland begegneten ihr zwei Weiblein in merkwürdiger Tracht, die sie herrlich frisch mit lebhaften Gesten parodierte, und dabei blieb kein Auge vor Lachen trocken. Für ihr Kosmetikstudio hatte sie eigens die fränkische Sprache erlernt – türkisch zu lernen sei da ihrer Meinung nach viel leichter, wie sie nach den Lektionen bemerkte. Beim „Fränkisch für Preußen“ komme es ja schließlich auch auf die richtige passende Körperhaltung an und so schaffte sie es schließlich auch in den Fortgeschrittenenkurs. Ein Gräuel ist für sie jedes Mal, wenn sie mit ihrem Mann nach Nürnberg zum Hose kaufen fahren muss. Um den Gatten zu überlisten, würzt sie dann dessen Kaffee mit Baldrian und versetzt ihn so in den Schlafmodus. Der Einkauf verläuft dadurch ganz stressfrei. Ein absoluter Höhepunkt des Auftrittes von Claudia Bill war das Lied „Nur nicht aus Hunger weinen“ zu den Klängen eines Schlagers von Zarah Leander. Beim Publikum kam die Künstlerin mit ihrem urfränkischen Charme bestens an.

Der dritte in der Runde war die rheinische Frohnatur Henning Schmidtke aus Köln. Der Musikkabarettist begann seinen Auftritt mit einem kurzen gesungenen Humortext, und sofort sprang der Funke aufs Publikum über. Er lebte einige Jahre in Irland und die Iren sängen bei jeder Gelegenheit. Auch beim noch so düsteren Lied komme ihnen immer ein frohes „Dudeldidei“ von den Lippen.

In Deutschland hingegen funktioniere Musik etwas anders. Ein gutes Beispiel seien hier die Amigos – „The Walking Dead“ im Free TV, das gleichzeitig auch ein Labor für den „Schlagerdschihad“ sei. Karrierefrauen, die später noch Kinder haben wollen, würden das benötigte Material inzwischen einfrieren. Früher brachte der Storch die Kinder – heute hingegen sei es der Mann vom Kühlwaren-Lieferdienst, so Schmidtke, der damit eine weitere Lachlawine im Saal auslöste.

Am Ende der herrlich witzigen Lachnacht kamen alle Akteure noch einmal gemeinsam auf die Bühne, um jeweils einen Witz zum Besten zu geben. Der Saal tobte vor Begeisterung und eine Lachattacke jagte die nächste. Die bunte Mischung aus norddeutschem, rheinischem und fränkischem Humor kam allerbestens beim durchweg begeisterten Publikum an, und so mussten alle Künstler nach ihren Auftritten Zugaben geben. ubü

