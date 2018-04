Der Chefberater aktiviert das Kraftwerk

Anzeige

Fast ist noch der Text zu hören, wenn die Hörner zu Beginn der ersten Sinfonie von Schumann in der Metrik der zugrunde liegenden Gedichtzeile „Im Tale blüht der Frühling auf“ skandieren. Aber Pech gehabt: Der Frühling ist bereits vorüber. Jedenfalls, solange es den Heidelberger Frühling angeht. Festivalchef Thorsten Schmidt darf wieder mal Bilanz ziehen, natürlich positiv, „ein ausgesprochen schöner Jahrgang“ liege hinter uns, erklärt er in der voll besetzten Stadthalle. Das „beste Publikum der Welt“ (am ganzen Unterlauf des Neckars) widerspricht ihm nicht.

Zumal das Festivalfinale noch einmal belegt, dass insbesondere die meisten „Staatsaktionen“ – sprich: die großen Sinfoniekonzerte – die Erwartungen fast übertrafen. Für den Abschluss wurde wiederum das Mahler Chamber Orchestra verpflichtet, das schon am Eröffnungsabend spielte und die Heidelberger Klassik-Frühlingsfeier also einrahmt.

Diesmal dirigiert Daniele Gatti, der im internationalen Großorchesterwesen mittlerweile eine Schlüsselposition bekleidet. Beim Royal Concertgebouw Orkest in Amsterdam hat er die Leitung übernommen, und der Zugriff auf die Wiener und Berliner Philharmoniker wird ihm in schöner Regelmäßigkeit gewährt. Die drei Orchester, die in einschlägigen Rankings als die besten des Planeten aufgelistet werden, stehen ihm somit zu Diensten. Wozu braucht er noch das Mahler Chamber Orchestra? „Artistic Advisor“ (künstlerischer Berater) Gatti weiß es ganz genau: um in dem etwas kleineren instrumentalen Rahmen noch ein bisschen straffer, reaktionsschneller, beweglicher zu sein. Der Klang-Gourmet aus Mailand kocht die erste Schumann-Sinfonie al dente: Derart unverklebt instrumentiert hört man sie selten, und die alten Vorurteile gegen Schumanns Orchestrierungskünste können endgültig aus allen Klassikführern und Programmheften gestrichen werden.