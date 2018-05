Der demografische Wandel trifft auch das Theater

Seltenheit: volles Haus in der Mannheimer Oper am Goetheplatz. © Michel/dms/Imhoff

Es wird richtig schwierig, jetzt nicht in ein Plädoyer zu schlittern und bedingungslos gegen eine Sanierung des Nationaltheaters und für einen kleineren Neubau zu schreiben. Es wird schwierig, nüchtern zu bleiben hinsichtlich der Betrachtung der Zahlen und Fakten über die Vergangenheit. Und es wird schwierig, die Prognosen, die freilich nur Prognosen und also keine sicheren Realitäten sind, so

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5329 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018