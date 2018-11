Der Duft von Blühen und Welken

Das 2016 entstandene Werk „We Are Not Ourselves“. © Zimmermann

Es ist atemberaubend und verwirrend zugleich. Dass der Brite Marc Fairnington bei Peter Zimmermann in Mannheim ausstellt, ist fast schon Tradition, bildet Zimmermann doch die einzige Galerienverbindung des Malers nach Deutschland. Jetzt sind zwei Serien zu sehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Bilder von Blumensträußen mit Kantenlängen bis zu zwei Metern aus der Serie „The Worm in the Bud“ (der Wurm in der Knospe) und idyllische englische Landschaften im Miniaturformat, Maximalgröße 30 Zentimeter. Das Kleine riesig, das weite Panorama winzig, meisterhaft gemalt und so berührend, dass man sich nicht satt sehen kann.

Der Ausstellungstitel „Unheimliche Pastorale“ deutet auf Hintergründe, die man zunächst nicht wahrnimmt. Die üppigen Rosen- und Tulpensträuße in den blauen Vasen sind zwar reine Augenstreichler, aber merkwürdig, welche Schatten die Blüten auf den Tisch werfen.

Und es sind keineswegs die vollen Blüten, die den Blick fesseln, sondern fast mehr noch die schrumpelig welkenden Köpfe und hängenden Halme. Man hat bei dieser Suggestivkraft das Gemisch der Düfte förmlich in der Nase. Doch woher kommt das Licht, das die Schatten verursacht? Und wieso stimmt die Anzahl der Blüten in der Vase mit den Schatten nicht überein? Und dann die seltsamen Titel: „Sexual Anarchy“ (Sexuelle Anarchie) für eine harmlose Calla, oder „Ten Days that Shook the Worl“ (Zehn Tage, die die Welt erschütterten) für welkende Tulpen? Die Werknamen beziehen sich auf Buchtitel, womit sich eine zweite, kulturhistorische Dimension öffnet.

Fairnington malt unsere historisch gewachsene Sicht auf die Dinge, im Grunde malt er Prozesse – den Prozess unseres Sehens ebenso wie den Prozess von Blühen und Welken. Das betrifft auch die ebenso intimen wie den Blick weitenden Landschaftsminiaturen, eine öffentliche Auftragsarbeit, die zunächst Cherryburn reflektiert, den Geburtsort des britischen Radierers Thomas Bewick (1753-1828), aber weit darüber hinausgeht: Landschaften, wie Bewick selbst sie gar nicht darstellte, aber wie sie ihn umgaben, unberührte Natur, rauschender Bach, bemooste Felsen. Fairnington studierte Bewicks Radierungen, aber auch die Situation heute vor Ort, fotografierte, integrierte seine eigenen Sehprozesse – und malte wie einst, ja wie wann? Romantik? 19. Jahrhundert? Man denkt fast zurück bis zu den Landschaftsdetails mittelalterlicher Tafelbilder.

Donnerstag, 15.11.2018