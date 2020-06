Der erste Versuch ein Erfolg

Annika Wagmann kommt gut vorbereitet in das Gespräch. Vor ihr auf dem Esstisch in ihrem Elternhaus in Hockenheim liegen mehrere eng beschriebene Zettel. Sie hat sich Notizen gemacht. „Zu Fragen, die auf mich zukommen könnten“, erklärt sie. Vor wenigen Wochen ist der von dieser Redaktion ausgerichtete Schreibwettbewerb „Erzähl mir was“ zu Ende gegangen und Wagmanns Kurzgeschichte gehörte laut Leser-Stimmen zu den beliebtesten.

Für viele aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis war es das erste Mal, dass sie eine Geschichte der jungen Autorin gelesen haben. Die Resonanz darauf war groß. „Es haben mich sogar Kollegen meines Vaters auf die Kurzgeschichte angesprochen.“ Besonders das Interesse von ihren Freunden, habe sich „richtig, richtig schön“ angefühlt. „Ich bin da unheimlich stolz drauf.“ Gerade angesichts der großen Konkurrenz von mehr als 300 Teilnehmern habe sie nicht damit gerechnet, zu den Siegern zu gehören – zumal es ihre erste Teilnahme an einem Schreibwettbewerb war. „Völlig überraschend bekam ich dann eine E-Mail mit der Information, dass meine Geschichte so gut abgeschnitten hat, und dachte nur ‚Oh, mein Gott‘.“

In der Kurzgeschichte räumt ein Paar die Habseligkeiten des bei einem Unfall verstorbenen Bruders des Mannes zusammen. Die Frau stößt dabei auf an sie gerichtete Liebesbriefe des Bruders. Die Geschichte entwickelt sich von einer einfachen Beobachtung schnell auch mal in Richtung Krimi – dank eines sehr offenen Endes. „Ich wollte bewusst dem Leser Freiraum für Interpretation lassen.“

Fantasie wird angeregt

Die Hockenheimerin selbst weiß natürlich, was wirklich in der Vorgeschichte passiert ist. Die Spekulation etwa, dass der eine Bruder den anderen umgebracht hat, belustigt Wagmann zwar, doch weist sie die Idee von sich. Der zu Beginn erwähnte Unfall, der als Selbstmord betrachtet wird, sei tatsächlich auch nur das gewesen: ein Unfall. Ursprünglich habe sie ihn auch am Ende der Geschichte noch einmal erwähnen wollen, habe sich dann aber dagegen entschieden – um die Fantasie des Lesers anzuregen.

Obwohl sie nun seit mehr als zwei Wochen weiß, dass sie mit „Nur ein Freund“ eine große Leserschaft überzeugt hat, hebt sie im Gespräch immer wieder hervor, wie sehr sie sich freut und wie wenig sie es noch immer glauben kann. „Zu sehen, wie die Geschichte angekommen ist, hat mir gezeigt, dass das, was ich tue, die Zeit und Mühe wert ist, die ich investiere.“

Sie hat die anderen elf abgedruckten Geschichten gelesen und zeigt sich tief beeindruckt von der Vielfalt. Gut im Gedächtnis geblieben sei ihr „Die Farbe der Hoffnung“, deren Autorin Valentina Poveda Córdova übrigens „Nur ein Freund“ favorisierte.

Bereits in der Grundschule hat Wagmann zu schreiben angefangen – „Ich habe auch sehr früh schon gelesen“ – und hatte nie Probleme damit, sich Geschichten einfallen zu lassen. „Die Ideen kommen einfach. Ob beim Spaziergang, beim Musikhören oder beim Lesen. Ich werde von allen Seiten inspiriert“, sagt sie und zuckt leicht mit den Schultern, als könne sie sich das gar nicht erklären. Auch die Idee zu „Nur ein Freund“ kam ihr bereits beim Lesen der Ausschreibung, sagt sie. „Ich hatte auch sofort eine Idee für das Ende, wie die Charaktere heißen und wie die Story abläuft.“ Wie ein Bild, das im Kopf nach und nach Gestalt annimmt und scharf gestellt wird.

Interesse an Fantasy

„Nur ein Freund“ war übrigens das erste Mal, das Wagmann etwas geschrieben hat, das wie aus dem Leben gegriffen ist. „Hauptsächlich schreibe ich Fantasy, das heißt, Geschichten in Welten, die ich mir ausgedacht habe. Aber ohne Fabelwesen.“

In ihrer Freizeit spielt die 21-Jährige außerdem Klavier und zeichnet sehr gerne. Auch diesen Hobbys geht sie seit der Grundschule nach. Vor ihrem Studium spielte sie sogar für die Musikschule, die sie besuchte, vor Publikum. Obwohl in ihrem Elternhaus Klaviere in Ess- und Wohnzimmer stehen, spielt die Hockenheimerin am liebsten bei ihren Großeltern. „Durch Corona kann ich die aber aktuell nicht sehen.“ Sobald die Zeit vorbei ist, wolle sie sie aber wieder besuchen – und auch ein neues Hobby angehen: Stepptanz. Stets gut vorbereitet, habe sie sogar schon eine entsprechende Tanzschule ins Auge gefasst.

