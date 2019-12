Der Favorit räumt fast komplett ab

Mit acht Auszeichnungen ist die Historiengroteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ der große Gewinner beim Europäischen Filmpreis. Die Satire von Yorgos Lanthimos wurde am Samstagabend in Berlin zum besten europäischen Film gewählt. Das deutsche Drama „Systemsprenger“ ging dagegen in zwei wichtigen Kategorien leer aus, auch Alexander Scheer gewann für seine Rolle in „Gundermann“ nicht.

In „The Favourite“ spielt die in Berlin nur per Video anwesende „The Crown“-Hauptdarstellerin Olivia Colman die übellaunige Queen Anne (1665-1714), um deren Gunst zwei Frauen buhlen. Die Britin hatte dafür einen Oscar gewonnen, nun folgte der europäische Preis. Der Grieche Lanthimos („The Lobster“) wurde für die beste Regie geehrt. Weitere Preise gab es für Kamera, Schnitt, Kostüm, Maske und als beste Komödie. Nur bei der neunten Nominierung, dem Publikumspreis, wurde „The Favourite“ der Favoritenstellung nicht gerecht und musste „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“ von Pawel Pawlikowski den Vortritt lassen. 2018 hatte das polnische Drama in der Kategorie „Bester Film“ gewonnen..

Doppelt nominiert war „Systemsprenger“, das Regisseurin Nora Fingscheidt inszeniert hat. Die elfjährige Helena Zengel spielt darin ein Mädchen, das zu heftigen Gewaltausbrüchen neigt. Das Drama soll für Deutschland ins Rennen um den Auslands-Oscar gehen. In Berlin reichte es nicht für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin. „Systemsprenger“ erhielt jedoch eine Auszeichnung für die Musik.

Banderas bester Darsteller

Bester Darsteller wurde der Spanier Antonio Banderas, der in Berlin auch nur via Video grüßte. Im Drama „Leid und Herrlichkeit“ von Pedro Almodóvar spielt er einen hadernden Regisseur. Banderas schickte zum Dank kurz vor einer Theatervorstellung einen Live-Videogruß. Überhaupt war die Videobotschaft diesmal wichtig – denn viele Preisträger waren nicht in Berlin. So bedankte sich auch Colman in einem Kurzfilm. Regisseur Lanthimos wurde von seinen Produzenten um Ed Guyney vertreten.

Die Macher von „Babylon Berlin“ um Regisseur Tom Tykwer erhielten die erstmals vergebene Auszeichnung für die beste europäische Serie. Der Drehbuchpreis ging an die Französin Céline Sciamma für „Porträt einer jungen Frau in Flammen“. Als bester Dokumentarfilm setzte sich „For Sama“ von Waad al-Kateab und Edward Watts durch, der einen persönlichen Blick auf die Krise in Syrien wirft. Insgesamt sechs Filme waren als bester Film nominiert. Neben „Systemsprenger“, „The Favourite“ und „Leid und Herrlichkeit“ waren es das Mafiadrama „The Traitor“, das Sozialdrama „Les Misérables“ und Roman Polanskis „An Officer and a Spy“ („J’accuse“).

Herzog und Binoche geehrt

Der in München geborene Regisseur Werner Herzog („Fitzcarraldo“) bekam einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Er habe unendlich viel Enthusiasmus, sagte sein Kollege Wim Wenders. Er könne für etwas brennen und sei bereit, dafür an Grenzen zu gehen“. Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wurde für ihr Engagement für das Kino geehrt. Der 1988 begründete Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen Stadt vergeben. Die mehr als 3600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele der Preisträger ab – ähnlich wie beim Oscar in den USA.Den nehmen allerdings oft alle Gewinner persönlich entgegen. 2020 soll die Auszeichnung im isländischen Reykjavík vergeben werden. (dpa/jpk)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019