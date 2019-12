Der Flow der Musik nimmt alle mit

„Vor kurzem bin ich 35 geworden und es gibt Schöneres.“ Fatoni lässt an diesem Abend in der Posthalle durchblicken, dass auch oder gerade Künstler nicht von den Problemen des Lebens verschont bleiben. Selbstzweifel, Panikattacken, Burnout, das Ganze umrahmt von einer ausgeprägten Midlife-Crisi. Fatoni kann das ein oder andere Lied davon singen. Und das tut er dann auch.

Bereits an erster Stelle der Setlist dieses Konzertes steht „Alles zieht vorbei“. Ein eindringlicher und doch bezaubernder Song, der so manchen Mittdreißiger im Publikum zur Selbstreflexion einlädt.

Doch die meisten der Fans sind alterstechnisch noch weit von einer Midlife-Crisis entfernt, und so wird in den nächsten zwei Stunden genau das getan, was man mit Fatoni eben auch so gut kann, jede Menge Spaß haben.

Dieses Konzert der „Andorra Tour 2019“ ist ein Fest für die Ohren, und es mangelt auch nicht an dem nötigen Flow. Dies liegt sicherlich daran, dass Fatoni nicht alleine auf der Bühne steht. Großartige Unterstützung erhält er von DJ V.Raeter und Drummerin Philo Tsoungui.

Diesen drei Künstlern gelingt es, eine wirklich hervorragende Stimmung unter den gut 600 Fans zu verbreiten. Pausenlos wippen Köpfe und fliegen Arme in die Luft und es wird getanzt, bis der Schweiß rinnt.

Fatoni begeistert auch durch seine Interaktion mit den Fans. Eben noch auf der großen Bühne, erscheint er plötzlich im hinteren Teil der Halle. Er freut sich, dass es dort eine kleine Bühne für ihn gibt, die er sich „sonst bei Konzerten nicht leisten kann“ und, dass er „meist auf einem Bierkasten stehen muss“.

Zu „Drittstärkste Kraft“ lässt er sich auf den Händen der Fans wieder zur Bühne tragen. Dank des selbstlosen Einsatzes einer der Security Männer, landet Fatoni glücklicherweise weich und unbeschadet auf dem Boden des Fotograbens. Und er wäre nicht Fatoni, würde er sich nicht im Anschluss von der Bühne herab noch einmal bei besagtem „Helden“ bedanken. Zu „Gravitationswellen“ verschwindet Fatoni dann erneut im Publikum. Er fordert die Fans auf, eine Freifläche zu schaffen, stimmt sie mit einer La Ola Welle ein, um dann den Pit für einen riesigen Pogo freizugeben. Ohne Starallüren verschwindet er in der feiernden Menge. Auch das Publikum gibt Fatoni an diesem Abend viel zurück. Begeisterung herrscht am Ende dieses absolut gelungenen Konzertes deshalb auf und vor der Bühne. Bei einer solchen Fanbase ist es auch kein Wunder, dass das Konzert wegen des unerwartet großen Zuspruchs bereits vom Maschinenhaus in die Posthalle verlegt werden musste.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019