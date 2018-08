Der Gangster von der Leinwand feiert Geburtstag

„Are you talking to me?“ – zu Deutsch: „Du laberst mich an?“ – fragt er irre lächelnd sein Spiegelbild. In den Händen hält er schwere Pistolen, den Kopf ziert ein Irokesenschnitt. Der Vietnam-Veteran, inzwischen „Taxi Driver“, gespielt von Robert De Niro, bringt sich für seinen Rachefeldzug in Stimmung. Ein Ewigkeitsmoment des Kinos, inszeniert von Martin Scorsese, inspiriert von Robert Bresson. Allein diese Szene sichert dem besessenen „method actor“ den Platz im Filmolymp.

De Niro ist ein Getriebener, wie sein portugiesischer (Ex-) Sklavenhändler in „Mission“, der sich den Jesuiten anschließt und fortan (vergeblich) für die Rechte der lateinamerikanischen Ureinwohner kämpft. Er ist einer der wenigen wahren Nachfolger von Marlon Brando, sein Kreuzzug ist die Siebte Kunst. Er hat, nachdem er als 16-Jähriger die Schule verließ, an Stella Adlers Conservatory studiert und war später am von Lee Strasberg und Elia Kazan gegründeten Actors Studio Gasthörer. Streng an die Vorgaben des legendären russischen Schauspieltheoretikers Konstantin Stanislawski hält er sich bei der Vorbereitung, versucht das „Innere mit dem Äußeren zu verschmelzen“, will sich in die „Seelen seiner Rollen vertiefen“. Dafür geht er so weit, dass er sich schon mal 25 Kilo anfrisst – so geschehen, um als abgetakelter Mittelgewichtsboxer Jake La Motta in „Wie ein wilder Stier“ zu überzeugen.

Karriere in den Sechzigern

Auch hier setzte ihn Martin Scorsese, in großer Sorge um De Niros Gesundheit, in Szene. 1973 haben sie erstmals kooperiert, bei „Hexenkessel“ – protegiert von seiner damaligen Freundin und Kollegin Shelley Winters („Die Nacht des Jägers“) –, acht Jahre nach De Niros – im Abspann ungenannten – Debüt in „Drei Zimmer in Manhattan“. Begonnen hatte er seine Laufbahn 1968 in Brian De Palmas Erstling „Greetings – Grüße“, mit ihm arbeitete er noch bei „The Wedding Party“ und „Hi, Mom!“ zusammen.

Er hat während der Zeit des „New Hollywood“, zwischen 1967 und 1976, schnell Karriere gemacht. War einer der unangepassten jungen Wilden, ein „Easy Rider“, ein „Raging Bull“ – wie Jack Nicholson, Dennis Hopper oder Peter Fonda. In den Straßen von „Little Italy“, in den „Mean Streets“, so der Originaltitel von „Hexenkessel“, ist er aufgewachsen, hat da die Typen getroffen, die seinen Johnny Boy inspirierten. Eine neue Art Leinwandgangster hat er geprägt – explosiv, exzentrisch, exzessiv. Und diesen Part hat er sukzessive verfeinert, als junger Vito Corleone in „Der Pate 2“, als „Noodles“ in „Es war einmal in Amerika“, als Al Capone in „Die Unbestechlichen“ oder Jimmy Conway neben Kumpel Joe Pesci in „GoodFellas“ sowie als Gegenspieler von Al Pacino in „Heat“ und moderner Samurai in „Ronin“.

Aber der am 17. August 1943 geborene New Yorker mit dem markanten Leberfleck auf dem rechten Jochbein, Sohn der Künstler und Hans-Hoffman-Schüler Virginia Admiral und Robert De Niro Senior, kann mehr als nur Bösewicht sein. Je älter er wird, desto breiter wird sein Rollenspektrum. Ben Stiller lehrt er als Ex-CIA-Agent in „Meine Braut, ihr Vater und ich“ schreiend komisch das Fürchten, Gutsbesitzersohn war er in Bernardo Bertoluccis „1900“, der Teufel (möglicherweise) in „Angel Heart“, erfolgloser Stand-up-Comedian in „The King of Comedy“, Terrorist in „Brazil“ und ein einsamer Studiochef – wenig verklausuliert als Irving Thalberg zu erkennen – in „Der letzte Tycoon“, einer Adaption des gleichnamigen Romanfragments von F. Scott Fitzgerald.

Medienscheuer Familienvater

Das American Film Institute ehrte ihn 2003 mit dem Life Achievement Award. Im Jahr zuvor hatte das von ihm initiierte Tribeca Film Festival erstmals in New York stattgefunden. 1989 gründete „Kid Monroe“, so sein Spitzname, mit Jane Rosenthal die TriBeCa Productions, es entstanden Hits wie „Reine Nervensache“ und „About a Boy“ sowie 1993 De Niros Regiedebüt „In den Straßen der Bronx“. Anfang 1998 wurde der sechsfache Vater, der als eher medienscheu gilt, mit einem Pariser Callgirl-Ring in Verbindung gebracht, seit 1997 ist er in zweiter Ehe mit Grace Hightower, die er gleich zweimal ehelichte, verheiratet. Einer der Lieblingsfeinde von Robert Anthony De Niro Junior ist Präsident Donald Trump, den er für „immens dumm“ hält und dem er gerne „ins Gesicht schlagen“ wolle, wie er sagte.

