Der geborene Provokateur

Statt im Studio zu drehen, fing Jean-Luc Godard die Cafés und Straßen in Paris mit seiner Handkamera ein, vor der sich Jean-Paul Belmondo frei bewegte. Seine Schnitte folgten weder Regeln noch einem Rhythmus. Mit „Außer Atem“ schuf er ein Meisterwerk, das 1960 die Filmsprache revolutionierte. Seitdem experimentiert der französisch-schweizerische Altmeister unermüdlich mit Form, Inhalt und den Sehgewohnheiten der Zuschauer.

Godard, der am Donnerstag 90 Jahre alt wird, gehört zu den bedeutendsten Regisseuren Frankreichs. Während „Außer Atem“ und „Die Verachtung“ noch Handlungen im klassischen Sinn besitzen, bricht er ab Mitte der 60er Jahre in „Weekend“ und „Die Chinesin“ Strukturen auf. Seine Geschichten werden fragmentarischer, Bilder und Szenen verlieren ihren inhaltlichen und zeitlichen Bezug zueinander.

Godards Filme sind Manifeste eines Kinos, in denen es die Geschichte und die Reflexion über die Geschichte gibt, die Erzählung und die Infragestellung der Erzählung. Sein Charakter ist ebenso schwer durchschaubar wie sein Werk. Mehrere Biografen haben sich mit ihm auseinandergesetzt, zuletzt Antoine de Baecque. Der beschreibt Godard als geborenen Provokateur: distanziert, brillant, lustig, unerträglich und giftig, besonders Freunden und Verwandten gegenüber.

Der Intellektuelle verlangt von seinen Zuschauern, dass sie mitdenken, weder nach logischen noch zeitlichen Bezügen suchen. Godard will die Wahrnehmung des Films infragestellen und eine Analyse der eigenen Wahrnehmungsweise in den Mittelpunkt rücken. „Wenn man nicht versteht, was der Meister sagen möchte, dann ist auch das kein Problem: Jeder nimmt mit, was er sieht oder fühlt, Godard stellt lediglich das Material zur Verfügung“, schrieb der deutsche Kritiker Andreas Borcholte einmal über Godards Kino. dpa

