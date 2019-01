Der „Götz“ wird noch gesucht

2019 stehen die Burgfestspiele Jagsthausen unter dem Zeichen „70 Jahre“. 1970 kam zu dem Traditionsstück zum ersten Mal mit Shakespeares „Der widerspenstigen Zähmung“ ein zweites Stück hinzu. Stand 1980 mit „Pippi Langstrumpf“ das erste Kinderstück und 1990 mit Paul Burkhards „Feuerwerk“ das erste Musical auf dem Programm, so werden 2019 insgesamt sechs verschiedene Aufführungen im Burghof angeboten, dazu weitere Vorstellungen im Gewölbe, darunter das von Intendant Axel Schneider selbst inszenierte Kinderstück „Zum Glück gibt’s Freunde“, sowie ein Gastspiel von Mathias Richling am 30. Juni und eines von Michael Krebs am 14. Juli, beide im Burghof.

Abgesehen von den Auftritten von Monika Hirschle am 16. Februar, von Lars Redlich am 24. März und von Michael von Zalejski am 20. April, jeweils im Gewölbe, beginnt die Saison im Freien am 1. Juni mit Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“, in der Inszenierung von Hans Schernthaner. Am 5. Juni folgt dann die Musical-Comedy „The Addams Family“ von Marshall Brickman und Rick Elice, mit der Musik von Andrew Lippe, in Szene gesetzt von Franz-Joseph Dieken, dessen „Hair“-Inszenierung am 21. Juni wieder aufgenommen wird.

Davor ist jedoch am 14. Juni die Premiere einer Neuinszenierung des Traditionsstücks, Goethes „Götz von Berlichingen“, die der 57-jährige Sewan Latchinian, ehemals Schauspieler am Deutschen Theater Berlin, zuletzt Intendant der Neuen Bühne Senftenberg und des Volkstheaters Rostock, verantwortet. Während noch nicht feststeht, wer die Titelrolle verkörpern wird, zeigt sich Christopher Krieg, der Götz-Darsteller des Jahres 2016, diesmal in der Rolle des Weislingen und Ann-Cathrin Sudhoff spielt die Adelheid von Walldorf.

Am 26. Juni ist dann Premiere von Edmond Rostands romantischer Komödie „Cyrano de Bergerac“. Regie führt in diesem Fall Axel Schneider, dessen Vertrag als Intendant der Burgfestspiele Jagsthausen nach sechs Spielzeiten zum Ende der Saison endet. Nachfolgerin wird die 1962 in Augsburg geborene Eva Hosemann, seit 2014 seine Stellvertreterin.

Nachdem Eva Hosemann in Jagsthausen 2014 „Die Päpstin“ von Susanne Felicitas Wolf, 2015 „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ nach Jonas Jonasson und „Ronja Räubertochter“ nach Astrid Lindgren, 2016 „Der Name der Rose“ nach Umberto Eco und 2018 „Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville“ von Ken Ludwig inszeniert hat, führt sie in diesem Jahr bei der Uraufführung von „Laible und Frisch - urlaubsreif“ Regie. Dabei handelt es sich um eine speziell für die Burgfestspiele Jagsthausen geschriebene Geschichte um den bekannten schwäbischen Streit zweier Bäcker von Sebastian Feld und Frieder Scheiffele.

Während man 2001, im erfolgreichsten Jahr der Burgfestspiele Jagsthausen, über 80 000 Besucher zählte, rechnet man 2019 bescheiden mit rund 40 000. Der Etat beträgt rund zwei Millionen Euro, von denen 278 000 Euro als Zuschuss vom Land kommen. Dieter Schnabel

