Der große Showdown

Seit 20 Jahren arbeitet Bob Saginowski in der Kneipe seines Cousins Marv: still, verschwiegen und in sich gekehrt. Keiner, der laute Töne spuckt, nicht einmal eine Meinung scheint er zu haben. Freunde besitzt er nicht und auch keine Freundin. Aber seinen Dienst in der Bar eines Vororts von Boston versieht er absolut zuverlässig, bezahlt aus eigener Tasche die Trinkschulden der alten Millie,

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2206 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.01.2015