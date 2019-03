Der große Verweigerer

Hannes Wittmer hat sich entschieden. Der 33-Jährige, der sich mit seinen klugen Texten als Spaceman Spiff in der deutschen Songschreiber-Szene einen guten Namen gemacht hat, macht einfach nicht mehr mit. Der nach Hamburg ausgewanderte Würzburger tritt seit kurzem statt unter Pseudonym wieder mit bürgerlichem Namen auf, sein Album gibt es nur zum Herunterladen auf der eigenen Homepage und nicht mehr bei Spotify & Co., seine Konzerte spielt Wittmer auf „Pay-What-You-Want“-Basis – jeder bezahlt nur so viel, wie es ihm wert ist.

„Ich möchte mich von der Marktlogik lösen und schauen, ob das nicht auch ohne die ganz normale Maschinerie funktioniert“, erklärt der Songschreiber seinen neuen Ansatz, der Punk-Ethos und radikale Kapitalismuskritik vereint. Das Album dazu heißt „Das große Spektakel“ – und ist ihm wieder ganz außergewöhnlich gut gelungen, wie das überragende Konzert im Club der Heidelberger Halle 02 beweist.

Zum Abschied ein „Volkslied“

Das großartige „Sollbruchstellen“ etwa baut sich – mithilfe von Cellistin Clara Jochum und Popakademiker Jonny König am Schlagzeug – im Mittelteil zu einem fast avantgardistischen Indie-Song auf, der an Radioheads „Kid-A“-Experimentierzeiten erinnert. „Fragen“ klingt wie ein typischer schlauer Spaceman-Song, Wittmers früheres Alter Ego wird mit „Teesatz“, dem akustisch vorgetragenen „Wände“ oder dem tollen „Han Solo“ ohnehin weiterhin ausgiebig gewürdigt. Die zwei Stunden werden von 100 Besuchern lautstark beklatscht, bevor das „Volkslied“ den Schlusspunkt setzt. alex

