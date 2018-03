Der Hund als „Spiegel seines Frauchens“

Anzeige

Ildikó von Kürthy ist seit kurzem ein „Frauchen“. Doch mit Hilde zog erst einmal das Chaos bei ihr ein. Über ihr neues Leben zwischen Kotbeuteln und Ochsenziemern schrieb sie einen Bestseller.

Das Leben läuft in geregelten Bahnen, die Kinder sind aus dem Gröbsten ‘raus – Zeit also für einen Hund. Aus der schlanken Rasseschönheit, die dem Frauchen in spe vorschwebte, wurde Hilde. Ein Labradoodle, der laut seiner „Mama“ nass aussieht wie einst der verschwitzte Rudi Völler und sie fast an den Rande eines Nervenzusammenbruchs brachte. Im FN-Telefoninterview bezeichnete Ildikó von Kürthy ihr Buch, das im Rowohlt Verlag erschien, als einen „Erfahrungsbericht einer, die es auch nicht besser weiß“.

Frau von Kürthy, wo befindet sich Hilde denn momentan?