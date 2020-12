Der kongeniale Komplize

„Citizen Kane“ führt immer noch regelmäßig diverse Kritikerlisten als „bester Film aller Zeiten“ an. Dem „Wunderjungen“ Orson Welles gelang 1941 mit seinem Kinoerstling ein nachhaltiger Coup. Dass er das Projekt realisieren durfte, verdankte er dem Erfolg seiner Hörspiel-Adaption von H.G. Wells Buch „Der Krieg der Welten“. Der Radiosender CBS übertrug sie 1938 am Vorabend zu Halloween – und löste eine Massenpanik aus. Weite Teile der Bevölkerung von New York und New Jersey glaubten, einer authentischen Reportage zu folgen, die von einem Angriff Außerirdischer berichtete.

So wurde Hollywood auf den Kopf der „Mercury Theatre“-Truppe aufmerksam. So jemanden konnte die Traumfabrik brauchen. Also lockte man ihn an die Westküste und garantierte ihm absolute künstlerische Freiheit – ganz nach dem Geschmack des vielfach begabten Egozentrikers. Er nahm das Angebot an und engagierte Herman J. Mankiewicz als Drehbuchautor.

Erneut begibt sich Netflix zurück ins „Goldene Zeitalter“ der amerikanischen Zelluloidhauptstadt. 2020 sorgte die Plattform mit der Ryan-Murphy-Miniserie „Hollywood“ für Furore. Davor hatte man 2018 Welles’ unvollendetes Opus „The Other Side of the Wind“ posthum vervollständigt, parallel dazu in der Doku „They’ll Love Me When I’m Dead“ die letzten Karriere- und Lebensjahren des streitlustigen und aufsässigen Künstlers beleuchtet.

Nun folgt – seit 4. Dezember abrufbar – „Mank“, so der Spitzname von Mankiewicz (Gary Oldman), die Geschichte von Welles’ kongenialem Komplizen. Auf einer Ranch in der Mojave-Wüste liegt er im Bett. Ob seiner Alkoholsucht ewig betrunken. Nach einem Unfall ist er auf die Hilfe seiner deutschen Krankenschwester „Fräulein Frieda“ (gespielt von der Ludwigshafenerin Monika Gossmann) angewiesen. Da bietet ihm Welles (Tom Burke) an, ein Skript zu verfassen. 60 Tage hat er dafür Zeit. Ein voluminöser Wälzer entsteht, den er seiner Sekretärin Rita (Lily Collins) diktiert. Sein Auftraggeber zeigt sich wenig zufrieden: „Eine Sammlung von Fragmenten, die in der Zeit herumspringen wie mexikanische Springbohnen…“

Mächtiger Industrieller als Vorbild

Wie bekannt haben sich die Zeilen letztendlich als Geniestreich entpuppt. Von einem mächtigen Zeitungsmagnaten handeln sie. Vorbild der Figur war William Randolph Hearst (Charles Dance), ein ehemals enger Freund von Mankiewicz. Eine Abrechnung mit dem Verleger und Medien-Tycoon war das Werk, das Regisseur David Fincher – wenn man will ein moderner Wiedergänger von Welles –, nach einer Vorlage seines Vaters Jack Fincher, als Möglichkeit zu einer gleichermaßen hellsichtigen wie kurzweiligen Glitzermetropolen-Nabelschau nutzt.

Beim Dreh zu einem B-Western mit der Hearst-Geliebten Marion Davies (Amanda Seyfried) ist man dabei. Fiktion, stand die Schauspielerin doch 1937 in „Ever Since Eve“ letztmals vor der Kamera. Was dem Vergnügen keinen Abbruch tut, sieht man doch, wie es damals am Set zuging. Zudem ist man bei einem rauschenden Bankett zu Gast und lernt berühmte Produzenten wie David O. Selznick (Toby Leonard Moore), Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley) oder Louis B. Mayer (Arliss Howard) kennen. Letztgenannter MGM-Chef erklärt, was die Magie des Business ausmacht: „Das ist ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung für sein Geld bekommt…“

Gelungenes Porträt

Davon, wie sich Mankiewicz beim Schreiben in die Figur seines (Anti-) Helden Kane eingedacht hat, handelt die Arbeit zunächst. Dann geht es in Rückblenden zurück in der Zeit. „Mank“ verkehrt als junger Mann im Kreis der Hollywood-Granden, legt sich mit ihnen an, stört sich an deren politischer Weltsicht nebst ihrem überheblichen Gestus. Großartig füllt Oldman seine komplexe Rolle, macht seine innere Zerrissenheit verständlich. Ebenso präzise und nuanciert gezeichnet sind die weiblichen Charaktere. Tuppence Middleton leidet als frustrierte Sara unter den (Sex-)Eskapaden des Titel gebenden Gatten, während Seyfried fortwährend gute Laune versprüht und klug auszunützen weiß, dass sie intellektuell stets unterschätzt wird.

Ästhetisch und hypnotisch sind die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Erik Messerschmidt, der mit einer Red Ranger Helium Monochrome Kamera mit Leica Summilux-C Linsen im ultrabreiten 2.20:1 Format gedreht hat. Das Ergebnis ist ein ausgeklügeltes Licht-Schattenspiel, das man auf großer Leinwand genießen müsste. Passend dazu haben Trent Reznor und Atticus Ross einen jazzigen Score kreiert, der aus beschriebener Ära stammen könnte. Ein rundum gelungenes Porträt, das sich alle nötigen Freiheiten gestattet und die 131 Minuten Laufzeit verträgt.

