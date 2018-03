Der letzte Mohikaner

Anzeige

Er ist der Letzte seine Art: Dr. Lonnie Smith hat noch die Zeiten miterlebt, in denen die Hammond-Orgel zum unverzichtbaren Inventar afroamerikanischer Jazzclubs gehörte. Auf dem lärmenden Instrument wurde mit brüllenden Blues-Deklamationen und dröhnenden Soul-Akkorden zumeist ein Blaumann-Publikum schweißtreibend unterhalten. Aber der Mann mit dem Turban hat viel mehr auf Lager, wie er auf seinem Livealbum „All In My Mind“ zeigt. Smith beherrscht nicht nur die Tradition dampfender Grooves. Er ist auch ein Meister subtiler Klangschichtungen, reizvoller Dissonanzen und hochdramatischer Improvisationsgestaltung. Und so katapultiert er ein Modalstück wie Wayne Shorters „Juju“ ebenso in ungeahnte Sphären wie Paul Simons Popsongklassiker „50 Ways To Leave Your Lover“. Dazu gibt’s schummrige Balladen, standardartige swingende Kompositionen und – auf dem Synthesizer – eine Hommage an Miles Davis’ Faible für spanische Musik. Hier wird Jazz nicht neu erfunden – aber wunderbar zeitlos zelebriert. gespi

„All In My Mind“ (Blue Note)