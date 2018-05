Anzeige

„Da ist es schon schwer, angemessene Worte zu finden“, stockt Kurz bei seiner Rede, und Lorenz spricht unter dem Applaus ihrer ganzen Mitarbeiter gerührt von einem „zu Herzen gehenden historischen Moment für das Haus“ und einer „enormen Geste“, von der „ein enormer Motivationsschub“ ausgehe. Ein „Himmelsgeschenk von zwei Engeln“ nennt sie die Spende des Ehepaars.

Weitaus nüchterner verkündet Hector seinen Entschluss. „Es lag ja auf der Hand, dass wir angesprochen wurden“, denn er unterstütze die Kunsthalle schon lange. „Aber ein Projekt dieser Dimension muss erst einmal wachsen“, so der Mäzen. Nachdem mit der Machbarkeitsstudie seit Mai „halbwegs verlässliche“ Zahlen vorgelegen hätten, sei für ihn schnell klar gewesen: „Ein Neubau ist interessanterweise nicht viel teurer als eine Renovierung, aber die löst nicht alle Probleme.“

Schließlich habe er selbst bei dem von ihm finanzierten Umbau des alten Bunkers unter der Kunsthalle gemerkt, dass ein Eingriff in bestehende Bausubstanz „schief gehen kann, denn das Ding ist ja immer noch nicht dicht, da dringt ja Wasser ein“, so Hector. Da ihm und seiner Frau „die Kunsthalle und Mannheim am Herzen“ lägen und sie breite öffentliche Unterstützung spürten, hätten sie sich entschlossen, zu helfen: „Da viele sicher vor solch einer Dimension an Kosten zurückschrecken, werden wir den größten Brocken der Last übernehmen“, sprich 50 Millionen Euro. Es bleibe aber „noch Luft, dass sich andere engagieren“.

Ob das ganze Haus dann künftig nach Hector als dem größten Mäzen benannt werde, will OB Kurz in dem Moment nicht sagen. Dafür sei es „zu früh, aber wir werden sicher nachdenken, wie man das entsprechend würdigt“. Hector reagiert erkennbar reserviert. Später wehrt er alle Versuche der Bürgerinitiative gegen den Abriss des Mitzlaff-Baus souverän ab und lässt sich von ihr weder vereinnahmen noch persönlich angreifen.

Für Mannheim ist die Zusage des kinderlosen Ehepaars die größte Gabe eines privaten Spenders in der Nachkriegszeit. Das macht bundesweit Schlagzeilen. Das „Handelsblatt“ ernennt Hector zum „Mäzen des Jahres“, die „Frankfurter Allgemeine“ spricht von der „Nachricht des Jahres in Mannheim“. Kurz nennt die Spende „ein Geschenk an Stadt und Bürger“. Kulturbürgermeister Michael Grötsch ergänzt, Hector habe der (damals noch geplanten, inzwischen abgesagten) Bewerbung als Kulturhauptstadt „besonders Schub verliehen“. Die Stadt werde mit einem Neubau „deutschlandweit Maßstäbe setzen“, dankt er.

Besonders würdigt Kurz in dem Moment den damaligen, 2016 verstorbenen Vorsitzenden des Förderkreises der Kunsthalle. Hasselbach hatte schon vor Jahren den Kontakt zu Hector hergestellt und seither ständig gepflegt. Er sei „ein glücklicher Mensch“, wie er bei der Bekanntgabe der Hector-Spende sagt: „Ich freue mich von Herzen über diese Gabe und rufe alle Bürger auf, jetzt mitzuhelfen.“

Tatsächlich ist es Hasselbach, dem Mannheim die Hector-Spende zu ganz großen Teilen zu verdanken hat. Seit 1995 war der Mediziner Kurator der H.W. & J. Hector Stiftung, brachte seine lange ärztliche Erfahrung als Gutachter für Medizin-Projekte der Stiftung ein – und hat mit seiner Begeisterungsfähigkeit sowie seinem sehr beharrlichen, immensen Wirken hinter den Kulissen Hector schließlich von dem Neubau überzeugt.

Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018